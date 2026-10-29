Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 29 ottobre: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 29 ottobre.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri del Lotto del 29 ottobre (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 29 ottobre 2026:
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
10eLotto di oggi 29 ottobre (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 29 ottobre sono:
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Come funziona il Superenalotto
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri estratti il 29 ottobre 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Jackpot del prossimo Superenalotto del 29-10-2026: 46.600.000 euro
Jackpot del Superenalotto del 30-10-2026:
I numeri ritardatari del Lotto
I numeri ritardatari in assoluto:
- Torino: 25 (manca da 112 estrazioni)
- Roma: 13 (manca da 107 estrazioni)
- Genova: 21 (manca da 103 estrazioni)
- Cagliari: 11 (manca da 88 estrazioni)
- Bari: 85 (manca da 81 estrazioni)
- Bari: 28 (manca da 81 estrazioni)
- Napoli: 17 (manca da 81 estrazioni)
- Torino: 44 (manca da 80 estrazioni)
- Nazionale: 29 (manca da 76 estrazioni)
- Napoli: 24 (manca da 73 estrazioni)
- Roma: 24 (manca da 73 estrazioni)
- Roma: 21 (manca da 73 estrazioni)
Per ciascuna ruota, i numeri con il maggior ritardo:
- Bari: 85 e 28 (mancano da 81 estrazioni) – 48 (da 61) – 32 (da 60)
- Cagliari: 11 (manca da 88 estrazioni) – 61 (da 66) – 35 (da 63)
- Firenze: 46 e 33 (mancano da 64 estrazioni) – 88 e 59 (da 48) – 31 (da 42)
- Genova: 21 (manca da 103 estrazioni) – 36 (da 64) – 4 (da 63)
- Milano: 26 (manca da 64 estrazioni) – 77 (da 57) – 73 (da 55)
- Napoli: 17 (manca da 81 estrazioni) – 24 (da 73) – 51 (da 65)
- Palermo: 67 (manca da 70 estrazioni) – 41 (da 69) – 54 (da 61)
- Roma: 13 (manca da 107 estrazioni) – 24 e 21 (da 73) – 14 (da 68)
- Torino: 25 (manca da 112 estrazioni) – 44 (da 80) – 19 (da 69)
- Venezia: 60 (manca da 70 estrazioni) – 55 (da 69) – 73 (da 62)
- Nazionale: 29 (manca da 76 estrazioni) – 4 (da 60) – 35 (da 59)
I ritardatari della prossima estrazione del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 30 ottobre sono:
- 87 (manca da 76 estrazioni) - 88 (da 50) - 58 (da 48) - 19 (da 45) - 9 e 90 (da 43)
Per approfondire: