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Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 29 ottobre: numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 29 ottobre.

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Quello che devi sapere

Come funziona il Lotto?

Nel Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Leggi anche:

L'ultima estrazione del 27 ottobre

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I numeri del Lotto del 29 ottobre (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 29 ottobre 2026:

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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10eLotto di oggi 29 ottobre (in aggiornamento)

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 29 ottobre sono:

 

 

 

Numero oro: 

 

Doppio oro: 

 

Extra: 

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Come funziona il Superenalotto

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)

Ecco i numeri estratti il 29 ottobre 2026:

 

La combinazione vincente è: 

 

Il numero Jolly è: 

 

Il numero Superstar è: 

 

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 29-10-2026: 46.600.000 euro

 

Jackpot del Superenalotto del 30-10-2026: 

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I numeri ritardatari del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 30 ottobre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto:

  • Torino: 25 (manca da 112 estrazioni)
  • Roma: 13 (manca da 107 estrazioni)
  • Genova: 21 (manca da 103 estrazioni)
  • Cagliari: 11 (manca da 88 estrazioni)
  • Bari: 85 (manca da 81 estrazioni)
  • Bari: 28 (manca da 81 estrazioni)
  • Napoli: 17 (manca da 81 estrazioni)
  • Torino: 44 (manca da 80 estrazioni)
  • Nazionale: 29 (manca da 76 estrazioni)
  • Napoli: 24 (manca da 73 estrazioni)
  • Roma: 24 (manca da 73 estrazioni)
  • Roma: 21 (manca da 73 estrazioni)

Per ciascuna ruota, i numeri con il maggior ritardo:

  • Bari: 85 e 28 (mancano da 81 estrazioni) – 48 (da 61) – 32 (da 60)
  • Cagliari: 11 (manca da 88 estrazioni) – 61 (da 66) – 35 (da 63)
  • Firenze: 46 e 33 (mancano da 64 estrazioni) – 88 e 59 (da 48) – 31 (da 42)
  • Genova: 21 (manca da 103 estrazioni) – 36 (da 64) – 4 (da 63)
  • Milano: 26 (manca da 64 estrazioni) – 77 (da 57) – 73 (da 55)
  • Napoli: 17 (manca da 81 estrazioni) – 24 (da 73) – 51 (da 65)
  • Palermo: 67 (manca da 70 estrazioni) – 41 (da 69) – 54 (da 61)
  • Roma: 13 (manca da 107 estrazioni) – 24 e 21 (da 73) – 14 (da 68)
  • Torino: 25 (manca da 112 estrazioni) – 44 (da 80) – 19 (da 69)
  • Venezia: 60 (manca da 70 estrazioni) – 55 (da 69) – 73 (da 62)
  • Nazionale: 29 (manca da 76 estrazioni) – 4 (da 60) – 35 (da 59)

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I ritardatari della prossima estrazione del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 30 ottobre sono:

 

  • 87 (manca da 76 estrazioni) - 88 (da 50) - 58 (da 48) - 19 (da 45) - 9 e 90 (da 43)

 

Per approfondire:

Superenalotto, le 10 vincite record

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