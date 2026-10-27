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Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 27 ottobre: numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 27 ottobre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).

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Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di sabato 24 ottobre

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I numeri vincenti del Lotto del 27 ottobre

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 27 ottobre 2026:

  • Bari:                X - X - X - X - X
  • Cagliari:          X - X - X - X - X
  • Firenze:          X - X - X - X - X
  • Genova:          X - X - X - X - X
  • Milano:           X - X - X - X - X
  • Napoli:            X - X - X - X - X
  • Palermo:        X - X - X - X - X
  • Roma:             X - X - X - X - X
  • Torino:            X - X - X - X - X
  • Venezia:          X - X - X - X - X
  • Nazionale:      X - X - X - X - X

 

Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto di martedì 27 ottobre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 27 ottobre sono:

 

X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X

 

Numero oro: X

 

Doppio oro: X - X

 

Extra: X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto, jackpot e numeri del 27 ottobre

Ecco i numeri estratti il 27 ottobre 2026:

 

La combinazione vincente è: X - X - X - X - X - X 

 

Il numero Jolly è: X

 

Il numero Superstar è: X

 

Jackpot del Superenalotto del 27-10-2026: 45.800.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 29 ottobre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Torino:           25 (manca da 111 estrazioni)
  • Roma:            13 (manca da 106 estrazioni)
  • Genova:         21 (manca da 102 estrazioni)
  • Cagliari:         11 (manca da 87 estrazioni)
  • Bari:                85 (manca da 80 estrazioni)
  • Bari:                28 (manca da 80 estrazioni)
  • Napoli             17 (manca da 80 estrazioni)
  • Torino             44 (manca da 79 estrazioni)
  • Nazionale       29 (manca da 75 estrazioni)
  • Napoli             24 (manca da 72 estrazioni)
  • Roma              24 (manca da 72 estrazioni)
  • Roma              21 (manca da 72 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari:                   85 e 28 (mancano da 80 estrazioni) – 48 (da 60) - 32 (da 59)
  • Cagliari:             11 (manca da 87 estrazioni) – 61 (da 65) – 35 (da 62)
  • Firenze:             18 (manca da 64 estrazioni) – 46 e 33 (da 63) - 88 e 59 (da 47)
  • Genova:             21 (manca da 102 estrazioni) – 36 (da 63) - 4 (da 62)
  • Milano:              26 (manca da 63 estrazioni) - 77 (da 56) - 73 (da 54)
  • Napoli:               17 (manca da 80 estrazioni) – 24 (da 72) – 51 (da 64)
  • Palermo:            67 (manca da 69 estrazioni) - 41 (da 68) - 54 (da 60)
  • Roma:                13 (manca da 106 estrazioni) – 24 e 21 (da 72) – 14 (da 67)
  • Torino:               25 (manca da 111 estrazioni) – 44 (da 79) – 19 (da 68)
  • Venezia:            60 (manca da 69 estrazioni) - 55 (da 68) - 73 (da 61)
  • Nazionale:         29 (manca da 75 estrazioni) – 4 (da 59) - 35 (da 58)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 29 ottobre sono:

 

  • 87 (manca da 75 estrazioni) - 88 (da 49) - 58 (da 48) - 19 (da 44) - 9 e 90 (da 42)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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