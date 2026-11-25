Una frase lunga quattro pagine che si spezza a metà di una parola: comincia così "Sto come un re", il nuovo romanzo di Edoardo Nesi, pubblicato dalla Nave di Teseo. A pronunciarla - anzi: a pensarla - è Luciano Martinelli, appena uscito da una pasticceria, un attimo prima di crollare a terra per un ictus. Di quello che succede dopo non ricorderà nulla. Eppure, per tutto il romanzo, continuerà a ripetere a tutti una frase: "Sto bene". Dopo l’ictus, Luciano torna a casa dall’ospedale con una gamba debole, un’epilessia da tenere sotto controllo e una badante georgiana. Ma soprattutto sembra perdere, una dopo l’altra, le cose sulle quali aveva costruito la propria vita: l’autosufficienza, il controllo, le certezze quotidiane.

"Sto come un re" è così, nelle parole dello stesso Nesi, "un romanzo sulla perdita". Non tanto sulla paura di morire, quanto su quella di non tornare più a essere la persona che si era prima. "Credo che tutta la nostra società sia impegnata in una continua rincorsa a mantenere ciò che si è e a non farsi portar via ciò che si ha", dice lo scrittore durante "Incipit". Una paura che nel romanzo passa anche attraverso la difficoltà, soprattutto maschile, di riconoscere la propria fragilità. Ma "Sto come un re" è anche un romanzo sul rapporto tra padri e figli e su ciò che passa, spesso inconsapevolmente, da una generazione all’altra. Di questo, della fragilità maschile e della paura di perdere ciò che siamo, Edoardo Nesi parla nella nuova puntata del programma di libri di Sky TG24.

L’intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica “Incipit- Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist che si trova qui sotto.