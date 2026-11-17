Il Pd attacca: "Croci celtiche, immagini di Mussolini e simboli della Repubblica Sociale Italiana esposti nella casa della democrazia, con il patrocinio del Ministero della Cultura". Mollicone (FdI): "È la storia di una parte politica italiana, che non solo è esistita ma che ha lasciato, senza dubbio, una eredità fondamentale". Fonti Camera: "Chiesto agli organizzatori di rimuovere simboli e foto che possano richiamarsi all'ideologia fascista" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si inaugura alla Camera la mostra per il centenario della nascita di Pino Rauti, leader della destra negli anni 70-80, e scoppia la polemica. Il partito Democratico ha pubblicato sui social immagini della mostra "è una vergogna che la Camera dei Deputati ospiti una mostra celebrativa di Pino Rauti, che non ha mai rinnegato le proprie origini fasciste. Croci celtiche, immagini di Mussolini e simboli della Repubblica Sociale Italiana esposti nella casa della democrazia, con il patrocinio del Ministero della Cultura", si legge sul canale Instagram del partito. Secondo i dem "non è memoria storica, è un’operazione di celebrazione del fascismo. La nostra Repubblica è nata dalla Resistenza e dall’antifascismo. Non ci può essere spazio nelle istituzioni democratiche per chi celebra i simboli e i protagonisti delle pagine più buie della storia d’Italia". Secondo fonti di Montecitorio, “Ia Camera ha chiesto agli organizzatori di rimuovere simboli e foto che possano, anche indirettamente, richiamarsi all'ideologia fascista”.

La replica della maggioranza Dalla maggioranza, però replicano. Isabella Rauti, figlia di Pino Rauti e attuale sottosegretaria alla Difesa, rimarca come a 100 dalla nascita “le celebrazioni siano un dovere di figlia ed un'occasione comune per una rilettura della sua eredità culturale e intellettuale”. Per Federico Mollicone, (Fratelli d’Italia), presidente della Commissione cultura alla Camera, "restituire un parlamentare ai documenti originali, ai materiali inediti, alla sua corrispondenza privata, ai manoscritti, ai libri rari - come questa mostra riesce a fare - significa, prima di tutto, restituirlo al metodo con cui la storia dovrebbe essere scritta: non per approssimazione, non per etichetta, ma attraverso il paziente lavoro sulle fonti". Per Mollicone, “l'esposizione che oggi presentiamo non ha bisogno di spiegazioni. È la storia di una parte politica italiana, che non solo è esistita ma che ha lasciato, senza dubbio, una eredità fondamentale. Per quanto il percorso del sottoscritto e della comunità di Fratelli d'Italia sia stato separato in parte da quello di Rauti politico, in cui lo spartiacque più netto fu il Congresso di Fiuggi, l'auspicio è che questo centenario riesca a rappresentare un'occasione unica per raccontare e riconoscere la sua capacità anticipare temi: l'ambiente, di cui parlava già nel 1987 al Consiglio d'Europa, la droga come problema generazionale, l'immigrazione". Mollicone ha poi voluto fare una "precisazione alla tanta disinformazione che, purtroppo, ha avvolto il dibattito su Pino Rauti in questi giorni: il Centro studi Ordine Nuovo, che ha fondato e poi sciolto, non è mai stato coinvolto in alcuna inchiesta giudiziaria. Il movimento politico Ordine nuovo, finito invece nelle inchieste, nacque in totale dissenso alla linea di Pino Rauti. Non solo sono due entità totalmente diverse ma, in un certo senso, opposte", ha concluso.

Schlein a Fontana: "Come è stato possibile?" Ma per Elly Schlein, segretaria dem, “è indegno che alla Camera trovi spazio un evento celebrativo e di riabilitazione postuma di Pino Rauti. È inaccettabile che la Camera si sia prestata a ospitare un’operazione politica di questo genere, senza neppure vigilare sui materiali esposti. Si celebra come un padre della patria un uomo che non ha mai rinnegato il fascismo e la cui storia è legata a una delle stagioni più buie della Repubblica. Nelle immagini compaiono vessilli della Repubblica sociale italiana, divise e ritratti di Mussolini, croci celtiche. Simboli che non devono trovare spazio nella sede della democrazia repubblicana”. Schlein si rivolge al presidente della Camera: “Presidente Fontana, come è stato possibile nel parlamento di una Repubblica antifascista?”.

Fondazione Memoria della Deportazione: "Ritirare il patrocinio istituzionale" Anche la Fondazione 'Memoria della Deportazione' chiede che la Camera e il ministero della Cultura ritirino il patrocinio istituzionale alla mostra e alla presentazione del volume dedicati a Pino Rauti. La presidente Floriana Maris, in una nota si associa allo "sdegno e la denuncia" già espressi da altri, tra cui l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, l'Associazione Nazionale ex Deportati, ANPI e dalla Fondazione Vittorio Occorsio. "La Camera dei Deputati, uno dei massimi organi che rappresentano la Repubblica italiana e il sistema democratico, nati dalla Resistenza e dalla Costituzione, - prosegue la nota - non può attribuire legittimazione istituzionale e riabilitare, attraverso il revisionismo storico, l'ideologia posta a fondamento del pensiero di Rauti: l'antidemocrazia e la lotta al sistema parlamentare".