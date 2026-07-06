"Particolare cautela” – scrive l’Autorità – dovrebbe essere adottata in particolar modo “con riguardo alle recensioni incentivate dai professionisti che offrono i beni e servizi recensiti”. In questi casi i professionisti “dovrebbero evitare che il contenuto delle recensioni sia il frutto dell'incentivo fornito dal professionista e garantire che i consumatori siano chiaramente informati del fatto che le recensioni sono state incentivate, indipendentemente dal mezzo utilizzato e dal beneficio ottenuto".