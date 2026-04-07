Recensioni false, entrano in vigore le nuove regole: ecco cosa cambia

TrustPilot, piattaforma che raccoglie giudizi su vari settori, in un recente report ha comunicato di aver rimosso nel 2024 qualcosa come 4,5 milioni di fake reviews (il 7% del totale). Diverse piattaforme hanno scovato numerose recensioni generate con l’intelligenza artificiale. Proprio TrustPilot è stata da poco sanzionata dall’Antitrust per 4 milioni di euro per pratica commerciale scorretta. In seguito all'istruttoria è emerso che non ha effettuato controlli adeguati a garantire la genuinità delle recensioni pubblicate sulla propria piattaforma, anche nell'ipotesi in cui queste siano state indicate come verificate.

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