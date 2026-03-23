E, invece, quando la recensione non è valida? Quando sono trascorsi più di due anni dalla sua pubblicazione. Deve inoltre essere scritta dalla persona che ha personalmente sperimentato il prodotto o il servizio: in caso contrario non sarebbe valida. Inoltre, non deve derivare dalla promessa di sconti, vantaggi o incentivi offerti dal fornitore o altro intermediario. La norma proibisce infatti la compravendita, a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni on line, apprezzamenti e like. Un fenomeno, questo, molto diffuso e per cui piattaforme come Tripadvisor hanno segnalato quasi 10.000 recensioni scritte in cambio di denaro. Ma c'è anche un altro problema da considerare. Sempre Tripadvisor ha fatto sapere di aver rimosso oltre 200 mila recensioni fake generare con l'Intelligenza artificiale.

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