Cucina italiana patrimonio dell'Unesco? Qual è l’impatto economico

E non è tutto: mentre le presenze aumentano del 2,5% in media nei siti privi di riconoscimento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, nei siti Unesco l'aumento è del 14,87% nel 2024 rispetto al 2023. E ancora, dalla ricerca dell’Unitelma emerge la resilienza ad emergenze come il Covid: nel 2021, primo periodo post pandemia, gli arrivi nei siti Unesco sono stati infatti in crescita del 53,59% rispetto al 2020, mentre nel 2022 l'aumento è stato del 67,83%. Invece nei siti non Unesco, ma di pari valore culturale, la crescita è stata del 41,24% il primo anno e del 50,65% nel secondo anno: si è registrato dunque uno scarto a favore dei siti Unesco di oltre 17 punti percentuali.