Il 16 novembre del 1945 nasceva l'Unesco: cos'è e perché è importante

La Costituzione della United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization è stata firmata 80 anni fa. Tra gli obiettivi quelli di promuovere l’istruzione in modo che ognuno ne abbia accesso, costruire la comprensione interculturale anche attraverso la protezione e la salvaguardia dei siti di eccezionale valore e bellezza, perseguire la cooperazione scientifica e proteggere la libertà di espressione

L’Unesco, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, è l’organizzazione delle Nazioni Unite creata con lo scopo di promuovere la pace e la comprensione tra gli Stati attraverso l’istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazione e l’informazione. La sua Costituzione è stata firmata il 16 novembre del 1945, 75 anni fa, dopo la violenza e l’enorme perdita di vite umane causate dalla Prima e dalla Seconda Guerra Mondiale.

La storia dell’Unesco

Dopo la firma della Costituzione nel 1945, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura è stata istituita il 4 novembre del 1946 a Parigi. La ratifica dell’Unesco è avvenuta da parte di 20 Paesi: Australia, Brasile, Canada, Cina, l’allora Cecoslovacchia, Danimarca, Repubblica Domenicana, Egitto, Francia, Grecia, India, Libano, Marocco, Nuova Zelanda, Norvegia, Arabia Saudita, Sudafrica, Turchia, Regno Unito e Usa. L'Italia è stata ammessa soltano nel 1947 con decisione ratificata l'anno seguente, mentre il Giappone e la Repubblica federale di Germania ne sono membri dal 1951. Come si legge sul sito dell’organizzazione, la sua fondazione è nata “dalla generale consapevolezza che gli accordi politici ed economici non sono sufficienti per costruire una pace duratura e che essa debba essere fondata sull'educazione, la scienza, la cultura e la collaborazione fra nazioni, al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione”.