Il 16 novembre del 1945 nasceva l'Unesco: cos'è e perché è importante

Mondo
La Costituzione della United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization è stata firmata 80 anni fa. Tra gli obiettivi quelli di promuovere l’istruzione in modo che ognuno ne abbia accesso, costruire la comprensione interculturale anche attraverso la protezione e la salvaguardia dei siti di eccezionale valore e bellezza, perseguire la cooperazione scientifica e proteggere la libertà di espressione

L’Unesco, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, è l’organizzazione delle Nazioni Unite creata con lo scopo di promuovere la pace e la comprensione tra gli Stati attraverso l’istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazione e l’informazione. La sua Costituzione è stata firmata il 16 novembre del 1945, 75 anni fa, dopo la violenza e l’enorme perdita di vite umane causate dalla Prima e dalla Seconda Guerra Mondiale.

La storia dell’Unesco

Dopo la firma della Costituzione nel 1945, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura è stata istituita il 4 novembre del 1946 a Parigi. La ratifica dell’Unesco è avvenuta da parte di 20 Paesi: Australia, Brasile, Canada, Cina, l’allora Cecoslovacchia, Danimarca, Repubblica Domenicana, Egitto, Francia, Grecia, India, Libano, Marocco, Nuova Zelanda, Norvegia, Arabia Saudita, Sudafrica, Turchia, Regno Unito e Usa. L'Italia è stata ammessa soltano nel 1947 con decisione ratificata l'anno seguente, mentre il Giappone e la Repubblica federale di Germania ne sono membri dal 1951. Come si legge sul sito dell’organizzazione, la sua fondazione è nata “dalla generale consapevolezza che gli accordi politici ed economici non sono sufficienti per costruire una pace duratura e che essa debba essere fondata sull'educazione, la scienza, la cultura e la collaborazione fra nazioni, al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione”.

La sua funzione

L'UNESCO è importante perché promuove la pace e la sicurezza mondiale attraverso la cooperazione internazionale in educazione, scienza e cultura. Tra le sue funzioni principali vi sono la tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, la promozione del dialogo interculturale, lo sviluppo sostenibile e l'eradicazione della povertà. 

Aspetti principali

  • Protezione del patrimonio: L'UNESCO identifica, protegge e trasmette alle future generazioni il patrimonio culturale (monumenti, siti storici, tradizioni orali, ecc.) e naturale (paesaggi, habitat, ecc.). Riconoscere un sito come patrimonio mondiale aiuta ad aumentarne la tutela e il prestigio.
  • Promozione della pace e del dialogo: La sua missione principale è contribuire a costruire la pace "nelle menti degli uomini e delle donne" attraverso la comprensione reciproca e la cooperazione internazionale.
  • Educazione e scienza: Sviluppa e diffonde programmi educativi, scientifici e di comunicazione per promuovere la conoscenza e il libero flusso delle idee.
  • Sviluppo sostenibile: L'organizzazione lavora per lo sviluppo sostenibile e l'eradicazione della povertà, collegando la sua missione alla Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
  • Cultura e comunicazione: Sostiene la creatività, la diversità culturale e il libero flusso delle informazioni e della conoscenza. 

