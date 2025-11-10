Offerte Black Friday
Cucina italiana patrimonio dell'umanità: arriva primo sì dall'Unesco

Lifestyle
©Getty

Qualora il giudizio tecnico dovesse essere confermato a dicembre dal Comitato politico di New Delhi, la cucina italiana sarebbe la prima cucina al mondo ad ottenere, nel suo complesso, il riconoscimento Unesco

Esito positivo per la valutazione tecnica del dossier di candidatura della cucina italiana a patrimonio dell'umanità. Questa mattina è arrivato il primo sì dell'Unesco, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che ha reso pubblico il parere dell'organo degli esperti mondiali che consiglia l'iscrizione della cucina italiana nella Lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità. Parere che verrà poi sottoposto alla decisione finale, di tipo politico, che sarà assunta dal Comitato intergovernativo dell'Unesco che si riunirà in India a New Delhi dall'8 al 13 dicembre. 

L'iter

Qualora il giudizio tecnico dovesse essere confermato a dicembre dal Comitato politico di New Delhi, la cucina italiana sarebbe la prima cucina al mondo ad ottenere, nel suo complesso, il riconoscimento Unesco,  "La valutazione tecnica pubblicata oggi ci dice che il dossier è ben fatto ed è coerente con gli obiettivi dell'Unesco", evidenzia Pier Luigi Petrillo, professore alla Luiss Guido Carli e curatore del dossier di candidatura. "Occorre però tenere conto che questo primo sì non deve creare illusioni - aggiunge l'esperto giurista - perché il Comitato intergovernativo che si riunirà in India a dicembre ha la possibilità di rivedere completamente la decisione". Tra le decisioni pubblicate oggi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ci sono anche quelle relative allo Yodel svizzero, al Son cubano, agli Origami giapponesi, al vino passito ciprioto, alla passione di Cristo in Messico.

Pizza, l'arte di farla è patrimonio culturale dell'Umanità per Unesco
Mondo

Patrimoni Unesco, Italia in testa con 60 siti. LA CLASSIFICA

Lo Stivale è in vetta alla graduatoria. Al secondo posto, il Paese della Grande Muraglia con 59 luoghi patrimonio dell'umanità. Tedeschi terzi con 54. Ecco quali sono le prime nazioni

Lifestyle: Ultime notizie

