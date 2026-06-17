"La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. E le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante di tale pressione". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando gli attacchi che hanno colpito "una raffineria di petrolio a una distanza di 500 chilometri. "Questa è una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire" ha aggiunto Zelensky. Trilaterale tra Zelensky, Macron e Trump a margine delle sessioni ufficiali del G7 di Evian. I tre erano stati visti entrare insieme nella sala della riunione dedicata all'Ucraina. Zelensky ha dichiarato ai giornalisti che oggi, mercoledì 17 giugno, potrebbe avere un altro incontro bilaterale con Trump, a margine del G7. Il presidente ucraino ha anche proposto a Donald Trump di incontrare il leader russo negli Stati Uniti. Lo ha riferito lo stesso Zelensky, spiegando di aver discusso la questione durante una telefonata con il capo della Casa Bianca. "Ora ci concentreremo sull'Ucraina", dice il presidente Usa dal vertice a Evian.

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: