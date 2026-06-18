Guerra Ucraina Russia, nella notte attacco missilistico su Kiev. LIVE

Il presidente Donald Trump, ospite nella serata di ieri a Versailles, auspica poi la fine della guerra in Ucraina e parla di “ottimi colloqui con Zelensky e Putin”. Costa avvia contatti con Mosca. Ma Kiev è stata colpita nella notte da un attacco missilistico. Dopo che è scattato un allarme aereo - riferiscono fonti giornalistiche - sono stati uditi il rumore di un missile e due esplosioni. Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 15 droni diretti verso Mosca
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Il presidente Donald Trump, ospite nella serata di ieri a Versailles, auspica poi la fine della guerra in Ucraina e parla di “ottimi colloqui con Zelensky e Putin”. Costa avvia contatti con Mosca. Ma Kiev è stata colpita nella notte da un attacco missilistico. Dopo che è scattato un allarme aereo - riferiscono fonti giornalistiche - sono stati uditi il rumore di un missile e due esplosioni. Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 15 droni diretti verso Mosca. Lo ha riferito - come riporta l'agenzia Tass - il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin. Il Parlamento lituano discuterà la possibilità di introdurre il divieto di operare in siti infrastrutturali critici per tutte le aziende che intrattengano legami commerciali con la Russia o la Bielorussia. Secondo quanto dichiarato dal presidente della commissione Difesa del Parlamento di Vilnius, Laurynas Kasciunas, l'obiettivo dei legislatori lituani è di aumentare la sicurezza interna disincentivando, al contempo, i rapporti commerciali delle aziende lituane con Mosca e Minsk.
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Rutte: "Zelensky a riunione Gruppo Contatto difesa"
Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky parteciperà a Bruxelles alla riunione del Gruppo di Contatto della Nato per la difesa dell'Ucraina. Lo ha annunciato il segretario generale della Nato Mark Rutte, parlando con i giornalisti all'arrivo alla ministeriale dell'Alleanza. "Avremo una riunione con il Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, alla quale - sono in grado di annunciare - parteciperà questo pomeriggio il presidente Zelensky. E questo è importante", ha dichiarato Rutte.
Droni ucraini su Mosca, colpita una raffineria
Diversi droni ucraini sono riusciti a colpire la raffineria di Mosca. Lo ha dichiarato - come riporta la Tass - il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin. "Le difese aeree continuano a respingere un attacco su larga scala. Diversi droni hanno raggiunto la raffineria di Mosca. Si stanno adottando misure per far fronte alle conseguenze" ha scritto sull'app di messaggistica Max.
Sindaco di Mosca: "Distrutti 15 droni lanciati sulla città"
Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 15 droni diretti verso Mosca. Lo ha riferito - come riporta l'agenzia Tass - il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin: "Quindici droni diretti verso Mosca - ha detto - sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea del Ministero della Difesa. Gli esperti dei servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo dove sono caduti i detriti".
Kiev, allarme aereo nella capitale e in diverse regioni per eventuali raid russi
"In questi minuti è stato dichiarato un allarme aereo a Kiev e in diverse regioni a causa della minaccia di un possibile utilizzo di armi balistiche da parte della Russia". Lo rendono noto l'amministrazione militare della città di Kiev e l'Aeronautica militare delle forze armate ucraine, scrive l'Ukrainska Pravda.
Zelensky vede Rutte: "Lavoriamo per rafforzare la nostra difesa"
"Come sempre, un buon incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte. Abbiamo discusso delle misure che ci siamo impegnati a implementare con i nostri partner durante il Vertice del G7. La priorità chiave è lavorare per rafforzare la nostra difesa e ottenere licenze dagli Stati Uniti per la produzione di equipaggiamenti di difesa aerea". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Abbiamo anche parlato dell'aggiunta di nuovi contributi al Purl. Questa iniziativa è molto utile per proteggere vite umane, ed è essenziale che le consegne di missili anti-balistici siano rapide - aggiunge Zelensky -. Ho ringraziato Mark per l'invito al Vertice Nato ad Ankara. Lavoreremo per renderlo efficace per la difesa dell'Ucraina. Grazie, Mark, per il tuo sostegno!"