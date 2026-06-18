Guerra Ucraina Russia, nella notte attacco missilistico su Kiev. LIVE

Il presidente Donald Trump, ospite nella serata di ieri a Versailles, auspica poi la fine della guerra in Ucraina e parla di “ottimi colloqui con Zelensky e Putin”. Costa avvia contatti con Mosca. Ma Kiev è stata colpita nella notte da un attacco missilistico. Dopo che è scattato un allarme aereo - riferiscono fonti giornalistiche - sono stati uditi il rumore di un missile e due esplosioni. Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 15 droni diretti verso Mosca. Lo ha riferito - come riporta l'agenzia Tass - il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin. Il Parlamento lituano discuterà la possibilità di introdurre il divieto di operare in siti infrastrutturali critici per tutte le aziende che intrattengano legami commerciali con la Russia o la Bielorussia. Secondo quanto dichiarato dal presidente della commissione Difesa del Parlamento di Vilnius, Laurynas Kasciunas, l'obiettivo dei legislatori lituani è di aumentare la sicurezza interna disincentivando, al contempo, i rapporti commerciali delle aziende lituane con Mosca e Minsk.

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