Guerra Ucraina, Lavrov: "Ue non è imparziale". A Consiglio europeo rebus negoziatore. LIVE
"Percepiamo l'Europa come parte in causa nel conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, e gli europei si posizionano apertamente in questo modo. Di conseguenza, il dialogo con l'Europa non può essere strutturato come se fosse un osservatore terzo e imparziale". ha dichiarato il ministro degli Esteri russo in un articolo per Politico Europe. Oggi sul tavolo del Consiglio europeo il rebus del negoziatore con Mosca
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"Percepiamo l'Europa come parte in causa nel conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, e gli europei si posizionano apertamente in questo modo. Di conseguenza, il dialogo con l'Europa non può essere strutturato come se fosse un osservatore terzo e imparziale". ha dichiarato il ministro degli Esteri russo in un articolo per Politico Europe. Oggi sul tavolo del Consiglio europeo il rebus del negoziatore con Mosca.
Ieri pioggia di droni ucraini su Mosca: colpita una raffineria. Zelensky: "Se brucia l'Ucraina brucerà anche Mosca".
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Ucraina, Kuleba: "Chiarito di cosa siamo capaci, ora licenza per i Patriot"
"L'Ucraina per tre anni ha implorato Stati Uniti, Francia, Germania e Inghilterra ed altre nazioni per ottenere missili e armi di lunga gitata per rispondere agli attacchi russi contro le nostre città. Ma le consegne sono state limitate e diverse promesse non sono state mantenute, come i missili tedeschi. In tutto questo periodo noi non abbiamo perso tempo e abbiamo sviluppato le nuove armi a lungo raggio per poterci difendere con le nostre forze. Ecco, a Mosca vedono che adesso siamo in grado di cambiare le dinamiche della guerra. È un quadro diverso dal 2022 quando dipendevamo dalle armi occidentali". Lo ha detto al Corriere della Sera l'ex ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, parlando del massiccio raid ucraino di ieri contro Mosca. Se si tratta di una svolta, queste "si lasciano a posteriori - commenta Kuleba - Però posso dire che l'Ucraina aumenterà gli attacchi a lungo raggio. La Russia è gigantesca, non riesce a difendere tutto il suo spazio aereo. Le nostre armi arriveranno sempre a colpire obiettivi industriali che aumenteranno la crisi interna e spingeranno tanti cittadini russi a chiedersi se non sarebbe meglio arrivare alla pace". Quanto alla licenza di costruire Patriot in Ucraina, aggiunge: "La prima volta che noi abbiamo chiesto la licenza di costruirli è stata nel dicembre 2023. Ora ci stanno dicendo che forse lo faranno. Perché ci sono voluti due anni e mezzo? Potremmo già avere un'industria che costruisce Patriot per difendere noi e l'Europa. Occorre che i nostri alleati inizino a pensare in modo strategico alla difesa comune. Si procede troppo lenti".
Premier Belgio scherza con Costa: "Ti manderemo a Mosca"
Siparietto all'uscita della prima giornata del Consiglio europeo a Bruxelles tra il primo ministro belga, Bart De Wever, e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Mentre il premier belga parlava alla stampa prima di lasciare il vertice, alle spalle è passato Costa intercettato da De Wever e dai giornalisti. "Stavo proprio parlando di te, Antonio, dicevo che sei l'unico che può rappresentarci. E che ti manderemo a Mosca", ha scherzato con lui il belga, dopo che ieri i leader Ue hanno discusso anche di possibili formati e nomi per eventuali negoziati con Mosca sull'Ucraina. Nei giorni scorsi è emerso che l'ufficio di Costa ha aperto per la prima volta canali diplomatici con la Russia, pur senza discussioni sostanziali. "Perché non mi vuoi a Bruxelles?", gli ha risposto Costa ridendo, prima di andar via.
Ue, premier Belgio scherza con Costa: "Ti manderemo a Mosca"
Siparietto all'uscita della prima giornata del Consiglio europeo a Bruxelles tra il primo ministro belga, Bart De Wever, e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Mentre il premier belga parlava alla stampa prima di lasciare il vertice, alle spalle e' passato Costa intercettato da De Wever e dai giornalisti. "Stavo proprio parlando di te, Antonio, dicevo che sei l'unico che puo' rappresentarci. E che ti manderemo a Mosca", ha scherzato con lui il belga, dopo che ieri i leader Ue hanno discusso anche di possibili formati e nomi per eventuali negoziati con Mosca sull'Ucraina. Nei giorni scorsi e' emerso che l'ufficio di Costa ha aperto per la prima volta canali diplomatici con la Russia, pur senza discussioni sostanziali. "Perche' non mi vuoi a Bruxelles?", gli ha risposto Costa ridendo, prima di andar via.
Muro anti-droni, per l'Ue, ecco cos'è e come difenderà anche l'Italia
L'idea di una barriera di droni per proteggere l’Europa circola già da qualche tempo, ma le discussioni tra i leader Ue hanno subito un’accelerazione dopo l’evolversi della guerra russa in Ucraina: prima le incursioni di presunti droni di Mosca nei cieli europei e poi gli attacchi dei droni di Kiev sulle regioni russe, infatti, hanno messo ancora più in evidenza i rischi e le potenzialità di questi velivoli. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, è tornata a parlarne ieri arrivando al Consiglio europeo. Ecco cosa sappiamo e come potrebbe funzionare una barriera anti-droni
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Lavrov: "Europa non è imparziale, ma parte in causa del conflitto"
"Percepiamo l'Europa come parte in causa nel conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, e gli europei si posizionano apertamente in questo modo. Di conseguenza, il dialogo con l'Europa non può essere strutturato come se fosse un osservatore terzo e imparziale". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un articolo intitolato "Ucraina, Europa e sicurezza globale" scritto per Politico Europe, in cui ricorda l'incontro del 7 giugno a Londra fra i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La riunione presentò alla Russia cinque richieste come condizioni per una "pace giusta e duratura", sulla base delle quali un'Europa unita si propone di avviare un dialogo con Mosca.