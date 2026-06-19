"L'Ucraina per tre anni ha implorato Stati Uniti, Francia, Germania e Inghilterra ed altre nazioni per ottenere missili e armi di lunga gitata per rispondere agli attacchi russi contro le nostre città. Ma le consegne sono state limitate e diverse promesse non sono state mantenute, come i missili tedeschi. In tutto questo periodo noi non abbiamo perso tempo e abbiamo sviluppato le nuove armi a lungo raggio per poterci difendere con le nostre forze. Ecco, a Mosca vedono che adesso siamo in grado di cambiare le dinamiche della guerra. È un quadro diverso dal 2022 quando dipendevamo dalle armi occidentali". Lo ha detto al Corriere della Sera l'ex ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, parlando del massiccio raid ucraino di ieri contro Mosca. Se si tratta di una svolta, queste "si lasciano a posteriori - commenta Kuleba - Però posso dire che l'Ucraina aumenterà gli attacchi a lungo raggio. La Russia è gigantesca, non riesce a difendere tutto il suo spazio aereo. Le nostre armi arriveranno sempre a colpire obiettivi industriali che aumenteranno la crisi interna e spingeranno tanti cittadini russi a chiedersi se non sarebbe meglio arrivare alla pace". Quanto alla licenza di costruire Patriot in Ucraina, aggiunge: "La prima volta che noi abbiamo chiesto la licenza di costruirli è stata nel dicembre 2023. Ora ci stanno dicendo che forse lo faranno. Perché ci sono voluti due anni e mezzo? Potremmo già avere un'industria che costruisce Patriot per difendere noi e l'Europa. Occorre che i nostri alleati inizino a pensare in modo strategico alla difesa comune. Si procede troppo lenti".