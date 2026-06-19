Muro anti-droni, per l'Ue, ecco cos'è e come difenderà anche l'Italia

Non è la prima volta che von der Leyen (e non solo) parla di questo progetto. Anche durante altri vertici ha sottolineato come l’Europa abbia “dovuto schierare sistemi molto costosi, jet da combattimento di ultima generazione, per abbattere armi relativamente economiche e prodotte in serie. Questo non è sostenibile”. "Il Muro dei Droni è la nostra risposta alla realtà della guerra moderna”, ha aggiunto. E in altre occasioni ha spiegato: "Abbiamo bisogno di un sistema che sia accessibile e adatto allo scopo. Per una rapida individuazione, una rapida intercettazione e, quando necessario, una rapida neutralizzazione. In questo abbiamo molto da imparare dall'Ucraina. Sia in termini di capacità, ma soprattutto per il loro ecosistema di rapida innovazione. E l'Ucraina è pronta a sostenere i nostri sforzi. Il Muro dei Droni contribuirà anche alla sorveglianza del fianco orientale. Ma abbiamo bisogno di un approccio a 360 gradi. Questo sistema anti-droni sarà uno scudo per l'intera Unione, compreso il nostro fianco meridionale. E dovrebbe essere progettato per affrontare un ampio spettro di sfide. Dalla risposta alle catastrofi naturali alla lotta alla criminalità organizzata internazionale".

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