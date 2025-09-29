Cos’è il muro antidroni europeo di cui si parla in questi giorni?

Per i Paesi europei il problema non è tanto abbattere i droni, che è una cosa che siamo in grado di fare, ma riuscire a farlo in modo efficace ed efficiente. Le nostre capacità militari ci consentono di colpire un drone nemico con i proiettili o con i missili patriot del sistema di difesa antiaereo. Ma nessuno di questi sistemi è efficace o efficiente. Dunque l’unica strada possibile sembra quella di abbattere i droni con i droni. Droni che, però, l’UE non ha