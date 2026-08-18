Il passaggio di Ossoff su Trump che "viaggia con Natalie" è stato subito ripreso e rilanciato da una serie di account democratici, scatenando reazioni in rete. Diversi utenti hanno commentato con soddisfazione il fatto che il tema fosse stato sollevato pubblicamente; ad altri, che chiedevano chi fosse "questa Natalie", è stato risposto ricordando proprio i passaggi del libro di Haberman e Swan e le ricostruzioni sul suo ruolo accanto al presidente.