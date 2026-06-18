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Consiglio europeo, oggi il vertice. Dall'Ucraina alle sfide economiche: i temi sul tavolo

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Al centro del dibattito, oggi e domani, il quadro finanziario pluriennale dell'Ue, ma anche la situazione di Kiev e le tensioni in Medio Oriente

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La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea (per il periodo 2028-2034). Ma anche l’Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi i temi al centro del Consiglio europeo di oggi e domani (18 e 19 giugno) a Bruxelles.

Il Consiglio europeo dopo il G7

Il vertice europeo arriva subito dopo il G7 di Evian, in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito "più armi a Kiev" e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni a Russia. Non solo, nella loro dichiarazione, hanno anche preso l’impegno per "ridurre le vulnerabilità legate allo Stretto di Hormuz" e chiesto "la fine delle violenze in Cisgiordania". Oggi il dibattito riprende, ma con perimetri europei: a Bruxelles il focus della riunione è orientato di nuovo al supporto all’Ucraina e ai negoziati per l’adesione di Kiev all’Ue, ma anche al bilancio a lungo termine dell’Unione (Mff), e alle sfide connesse all’economia e alla competitività globale."L’obiettivo è sviluppare una comprensione comune delle sfide e fornire orientamenti alla Commissione sulla via da seguire. L'Europa deve fare la sua parte in ambito economico, ma al tempo stesso una concorrenza leale a livello mondiale richiede condizioni di parità", ha scritto António Costa, presidente del Consiglio Europeo, nella sua lettera d’invito. Non solo: vengono affrontati anche i temi legati alle migrazioni e alle droghe illecite.

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