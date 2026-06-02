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Ungheria, Magyar e lo "sblocco dei fondi europei": come è andata

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Peter Magyar ha annunciato lo sblocco di 16,4 miliardi di euro per l’Ungheria, ma Bruxelles ha chiarito che non c’è ancora alcun via libera. Esiste solo una roadmap: i fondi arriveranno solo dopo riforme sullo stato di diritto e l’approvazione dell’Ue

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