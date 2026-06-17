Cosa cambia con il nuovo Patto Ue per l’immigrazione?

Il pacchetto è stato salutato con plauso (anche se non con entusiasmo) dalle formazioni politiche più diffidenti verso l’immigrazione e con sincero allarme da chi, come Human Rights Watch, teme che le nuove norme siano destinate non a limitare gli ingressi in un UE ma a rendere solo più stretta la morsa dei trafficanti e dell’illegalità su chi cerca di raggiungere l’Europa
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