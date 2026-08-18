I procuratori di California, Colorado, Kentucky e New Jersey, in particolare, chiedono a Mark Zuckerberg fino a 1.400 miliardi di dollari e, soprattutto, modifiche ai suoi prodotti. Tra queste modifiche citano l'inserimento di una procedura per verificare l'età degli utenti, la rimozione dei filtri che modificano l'aspetto fisico, l'eliminazione della riproduzione automatica dei video. "Meta ha creato un prodotto pericoloso per i giovani utenti sapendo che era pericoloso e ha poi mentito a bambini, famiglie e comunità riguardo alla sua pericolosità", ha dichiarato l'attorney general della California Rob Bonta, il primo ad argomentare per l'accusa. "Siamo pronti a chiamare Meta a rispondere della sua responsabilità nella crisi della salute mentale dei bambini americani", ha aggiunto.

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