Ue, Instagram e Facebook creano dipendenza: meta rischia 10mld multa

L’inchiesta della Commissione si concentra sulla compromissione del benessere fisico e mentale degli utenti, inclusi i minori e gli adulti vulnerabili. Sotto il mirino funzionalità che portano il cervello umano a lavorare in “modalità pilota automatico” che favoriscono un uso “compulsivo” dei social

Il design di Instagram e Facebook è stato ideato “in modo da creare dipendenza”. Per la Commissione europea Meta avrebbe violato il Digital Services act e rischia ora una multa da 10 miliardi di euro.

L’inchiesta della Commissione si concentra sulla compromissione del benessere fisico e mentale degli utenti, inclusi i minori e gli adulti vulnerabili. Sotto il mirino vi sarebbero lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche push e i sistemi di raccomandazione personalizzati delle piattaforme. Si tratta, secondo l’Ue, di funzionalità che portano il cervello umano a lavorare in “modalità pilota automatico” che favoriscono un uso “compulsivo” dei social.