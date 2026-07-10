Ue, Instagram e Facebook creano dipendenza: meta rischia 10mld multa

L’inchiesta della Commissione si concentra sulla compromissione del benessere fisico e mentale degli utenti, inclusi i minori e gli adulti vulnerabili. Sotto il mirino funzionalità che portano il cervello umano a lavorare in “modalità pilota automatico” che favoriscono un uso “compulsivo” dei social
Il design di Instagram e Facebook è stato ideato “in modo da creare dipendenza”. Per la Commissione europea Meta avrebbe violato il Digital Services act e rischia ora una multa da 10 miliardi di euro.
L’inchiesta della Commissione si concentra sulla compromissione del benessere fisico e mentale degli utenti, inclusi i minori e gli adulti vulnerabili. Sotto il mirino vi sarebbero lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche push e i sistemi di raccomandazione personalizzati delle piattaforme. Si tratta, secondo l’Ue, di funzionalità che portano il cervello umano a lavorare in “modalità pilota automatico” che favoriscono un uso “compulsivo” dei social.
Cosa succede ora
L’esecutivo Ue si è espresso per ora solo in via preliminare. Se queste conclusioni saranno confermate, la multinazionale di Zuckerberg, considerando il fatturato del 2025, cioè 200,97 miliardi di dollari, dovrà pagare il 6% dei suoi ricavi: ossia un’ammenda che potrebbe arrivare a 10,55 miliardi di euro.
Le conclusioni preliminari di oggi rientrano nel procedimento avviato il 16 maggio 2024 per indagare sulla conformità di Meta al regolamento sui servizi digitali (Digital Services Act). Meta può ora esaminare i documenti del fascicolo di indagine ed esercitare il suo diritto alla difesa.