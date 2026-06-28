Cosa sappiamo del progetto di Meta di creare la sua Polymarket

Mark Zuckerberg ha incaricato un piccolo team ingegneristico di sviluppare una nuova applicazione separata dalle altre del gruppo (Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger): un esperimento autonomo nel settore dei mercati predittivi che negli ultimi anni è uscito dalla nicchia degli appassionati di politica, finanza e cripto per diventare uno dei formati più discussi dell’informazione digitale
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