A stabilirlo è stata una giuria del New Mexico, spiegando che il colosso di Menlo Park ha “ingannato i teenager dello Stato sulla sicurezza dei suoi social network pur sapendo che le piattaforme come Facebook e Instagram erano diventate terreno fertile per i predatori sessuali”

Meta è stata condannata a una multa di 375 milioni di dollari per non aver protetto i minori. A stabilirlo è stata una giuria del New Mexico, spiegando che il colosso di Menlo Park ha “ingannato i teenager dello Stato sulla sicurezza dei suoi social network pur sapendo che le piattaforme come Facebook e Instagram erano diventate terreno fertile per i predatori sessuali”. I giudici, che hanno impiegato un solo giorno per raggiungere il verdetto, si sono schierati con il procuratore generale del New Mexico Raúl Torrez, secondo cui Meta per anni ha dato la priorità ai profitti rispetto alla sicurezza, violando le leggi che proteggono i consumatori.