Il ceo di Meta, Mark Zuckerberg, salirà oggi sul banco dei testimoni in un processo considerato spartiacque, che potrebbe stabilire se i big dei social abbiano consapevolmente reso dipendenti i minori dalle loro piattaforme per profitto. Il 41enne a capo di Meta, che possiede Facebook, Instagram e WhatsApp, è il testimone più atteso nel processo in corso in California che si concentra sui danni alla salute mentale dei giovani e sulla creazione di dipendenza da parte di piattaforme social come Youtube (di proprietà di Google) e Instagram. Il caso potrebbe creare un precedente legale sul tema per migliaia di cause intentate da famiglie americane contro le principali piattaforme di social media. Sebbene Zuckerberg abbia già testimoniato davanti al Congresso Usa, questa è la prima volta che affronta direttamente una giuria in un tribunale per rispondere delle accuse sulla sicurezza dei minori sulle sue piattaforme.