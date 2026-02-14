Perché incolpare i social per lo scroll non può assolvere i genitori

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky TG24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato affronta temi legati ai giovani, alle relazioni e alle emozioni, con uno sguardo sull’attualità per leggere il presente. Il 27 gennaio una 19enne ha citato in giudizio Meta e YouTube per danni da uso precoce dei social. Se vincesse, sarebbe un precedente storico. Ma oltre gli algoritmi, pesa l’irresponsabilità adulta