La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv. Colpito dalle bombe il quartiere di Kholodnohirsky. Ci sarebbero cinque vittime civili, tra cui un bambino. Secondo i soccorritori, potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto. "Ho risolto otto guerre, e pensavo che quelle fra Russia e Ucraina fosse la più facile. la risolveremo". Lo ha detto Donald Trump prima di partire per Camp David. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky auspica la ripresa dei colloqui di pace: "Credo che i negoziati riprenderanno. La questione è in quale formato. Gli europei hanno la loro visione" e "sono favorevoli a un percorso congiunto, tra americani ed europei. Credo nei negoziati bilaterali, ma ci devono essere dei partner". Zelensky ha sottolineato che "l'Europa deve essere al tavolo delle trattative in un modo o nell'altro. Senza l'Europa, non ci possono essere negoziati con la Russia".

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