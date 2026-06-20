Guerra Ucraina Russia, attacco russo su Kharkiv: 5 vittime tra cui un bambino. LIVE
Colpito dalle bombe il quartiere di Kholodnohirsky. Ci sarebbero cinque vittime civili, tra cui un bambino. Secondo i soccorritori, potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto. "Ho risolto otto guerre, e pensavo che quelle fra Russia e Ucraina fosse la più facile. la risolveremo" ha detto Donald Trump. "Credo che i negoziati riprenderanno - risponde Zelensky -. L'Europa deve essere al tavolo delle trattative in un modo o nell'altro"
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La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv. Colpito dalle bombe il quartiere di Kholodnohirsky. Ci sarebbero cinque vittime civili, tra cui un bambino. Secondo i soccorritori, potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto. "Ho risolto otto guerre, e pensavo che quelle fra Russia e Ucraina fosse la più facile. la risolveremo". Lo ha detto Donald Trump prima di partire per Camp David. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky auspica la ripresa dei colloqui di pace: "Credo che i negoziati riprenderanno. La questione è in quale formato. Gli europei hanno la loro visione" e "sono favorevoli a un percorso congiunto, tra americani ed europei. Credo nei negoziati bilaterali, ma ci devono essere dei partner". Zelensky ha sottolineato che "l'Europa deve essere al tavolo delle trattative in un modo o nell'altro. Senza l'Europa, non ci possono essere negoziati con la Russia".
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Trump: "Ho risolto otto guerre, risolveremo anche quelle fra Russia e Ucraina"
"Ho risolto otto guerre, e pensavo che quelle fra Russia e Ucraina fosse la più facile. la risolveremo". Lo ha detto Donald Trump prima di partire per Camp David.
Kallas: "A Mosca va chiesto molto di più che la fine della guerra con l'Ucraina"
"Ci sono voci in Europa che invitano a stabilire un contatto con la Russia in un formato o in un'altro. Ciò che conta è che alla Russia venga chiesto molto di più che semplicemente porre fine alla guerra: va chiesta una vasta gamma di concessioni. Altrimenti assisteremo solo a un'interrruzione dei combattimenti, seguita da un nuovo attacco russo tra qualche anno". Lo ha detto l'alto rappresentante dell'Unione europea per la Politica estera e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, in un'intervista rilasciata alla televisione di Stato estone, Err. Kallas ha a tal proposito espresso il vivo desiderio che l'Unione europea non diventi vittima della propaganda moscovita, mettendo in pericolo la stessa integrità dell'Europa. "La preoccupazione tra i Paesi dell'Europa orientale è che nessuno dei loro rappresentanti venga incoluso nelle delegazioni che dovranno trattare con la Russia - ha aggiunto la politica estone -. Importa non tanto con chi si parli, ma cosa i negoziatori russi intendano dire: non tutti in Occidente sanno dare alle parole di Mosca il giusto peso. Sia la storia recente che quella più lontana offrono molti esempi di negoziati con la Russia i cui esiti sono stati estremamente negativi per alcuni Paesi europei".
Attacco russo su Kharkiv, 5 vittime tra cui un bambino
La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv. Colpito dalle bombe il quartiere di Kholodnohirsky. Ci sarebbero cinque vittime civili, tra cui un bambino. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc riportando una dichiarazione del sindaco della città, Igor Terekhov. Secondo i soccorritori, potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto.
Zelensky: "Credo che i negoziati riprenderanno"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky auspica la ripresa dei colloqui di pace: "Credo che i negoziati riprenderanno. La questione è in quale formato. Gli europei hanno la loro visione" e "sono favorevoli a un percorso congiunto, tra americani ed europei. Credo nei negoziati bilaterali, ma ci devono essere dei partner", ha dichiarato Zelensky in una conferenza stampa congiunta con il presidente honduregno Nasri Asfura, secondo quanto riportato da Interfax Ukraine. Zelensky ha quindi sottolineato che "l'Europa deve essere al tavolo delle trattative in un modo o nell'altro. Senza l'Europa, non ci possono essere negoziati con la Russia".