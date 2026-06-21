Guerra Ucraina Russia, Zelensky: “Mosca prepara nuovi attacchi". LIVE

Guerra Ucraina, Zelensky: “Presto nuovi attacchi, Putin rifiuta via diplomatica". LIVE
Nel suo consueto videomessaggio serale, il leader ucraino ha citato i raid che nelle ultime ore hanno colpito le città di Dnipro e Zaporizhzhia, affermando che Mosca sembra intenzionata a proseguire le operazioni militari durante la notte. Zelensky ha rivendicato inoltre i raid sulla raffineria siberiana di Tyumen ad oltre 2.000 km, con i nuovi droni aggiornati FP "che ora possono raggiungere distanze di 3.000 km"
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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che la Russia starebbe preparando una nuova ondata di attacchi su larga scala contro l'Ucraina, invitando la popolazione a prestare la massima attenzione. Nel suo consueto videomessaggio serale, il leader ucraino ha citato i raid che nelle ultime ore hanno colpito le città di Dnipro e Zaporizhzhia, affermando che Mosca sembra intenzionata a proseguire le operazioni militari durante la notte. Il leader ucraino ha rivendicato inoltre i raid sulla raffineria siberiana di Tyumen ad oltre 2.000 km, con i nuovi droni aggiornati FP "che ora possono raggiungere distanze di 3.000 km". Infine ha nuovamente ammonito la leadership bielorussa a non farsi coinvolgere nel conflitto rimuovendo gli equipaggiamenti con cui i russi colpiscono l'Ucraina dal suo territorio e non cooperando con Mosca a livello bellico ed energetico.
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Attacchi russi a Zaporizhzhia, cinque morti
Cinque persone sono morte negli attacchi sferrati nella notte dalle forze russe sulla citta' di Zaporizhzhia e i suoi dintorni. Lo riferisce il governatore dell'amministrazione militare dell'Oblast, Ivan Fedorov. Altre 13 persone sono rimaste ferite.
Kiev, tre morti e diversi feriti in raid russi nell'est
Tre persone sono rimaste uccise negli attacchi aerei russi che hanno colpito le regioni ucraine di Poltava e Dnipropetrovsk. Lo riferiscono le autorità locali. "Una persona è morta e nove sono rimaste ferite" a causa di bombardamenti, attacchi di droni e colpi di artiglieria contro tre distretti nella regione di Dnipropetrovsk, ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare locale, Oleksandr Ganzha. Il suo omologo a Poltava, Vitali Dyakivnich, ha indicato che due persone sono morte, una delle quali dopo il ricovero in ospedale, in seguito a un attacco avvenuto ieri sera, aggiungendo che 13 persone sono rimaste ferite. Da parte russa, il ministro della Difesa ha riferito che 239 droni ucraini sono stati abbattuti durante la notte.
Estonia: "Minaccia di escalation non sia viatico per un nuovo dialogo con Mosca"
"La Russia sta spaventando il mondo occidentale paventando un'escalation del conflitto in corso in Ucraina. Il mondo occidentale non deve cadere in questa trappola e, in particolare, non deve nutrire speranze che il conflitto possa finire semplicemente grazie al dialogo". Lo ha affermato il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Kiel. Tsakhna ha sottolineato che tale speranza è nutrita in Europa da molti ambienti che ritengono l'attuale posizione di debolezza della Russia un fattore da sfruttare per costringere Mosca a discutere. "Ritengo che, prima di compiere questo passo, l'Europa debba ancora aspettare, aumentando la pressione sulla Russia e schierandosi fermamente dalla parte dell'Ucraina. L'Europa non deve permettersi di essere trascinata nella posizione di negoziatore neutrale: significherebbe cadere in un'altra trappola tesa dalla Russia", ha aggiunto ancora il ministro estone.
Monito di Zelensky su massicci attacchi russi imminenti su Kiev
In un video su X, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha messo in guardia il suo Paese a prendere "seriamente" l'allerta raid aereo a Kiev stasera e nei prossimi giorni sostenendo che "i russi hanno preparato un nuovo attacco massiccio". Il leader ucraino ha rivendicato inoltre i raid sulla raffineria siberiana di Tyumen ad oltre 2.000 km, con i nuovi droni aggiornati FP "che ora possono raggiungere distanze di 3.000 km". Infine ha nuovamente ammonito la leadership bielorussa a non farsi coinvolgere nel conflitto rimuovendo gli equipaggiamenti con cui i russi colpiscono l'Ucraina dal suo territorio e non cooperando con Mosca a livello bellico ed energetico.