Guerra Ucraina Russia, Zelensky: “Mosca prepara nuovi attacchi". LIVE

Tre persone sono rimaste uccise negli attacchi aerei russi che hanno colpito le regioni ucraine di Poltava e Dnipropetrovsk. Lo riferiscono le autorità locali. "Una persona è morta e nove sono rimaste ferite" a causa di bombardamenti, attacchi di droni e colpi di artiglieria contro tre distretti nella regione di Dnipropetrovsk, ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare locale, Oleksandr Ganzha. Il suo omologo a Poltava, Vitali Dyakivnich, ha indicato che due persone sono morte, una delle quali dopo il ricovero in ospedale, in seguito a un attacco avvenuto ieri sera, aggiungendo che 13 persone sono rimaste ferite. Da parte russa, il ministro della Difesa ha riferito che 239 droni ucraini sono stati abbattuti durante la notte.