Guerra Ucraina Russia, droni di Kiev in Crimea: almeno 5 morti. LIVE

Nella notte del 22 giugno, la Russia ha lanciato un attacco con droni contro navi mercantili civili dirette verso i porti ucraini. A bordo della Victress, di proprietà turca, è scoppiato un incendio e una persona è rimasta uccisa. Lo ha riferito Rbc-Ucraina , citando l'ufficio stampa della Marina e dell'Amministrazione dei porti marittimi dell'Ucraina. Secondo quanto riferito, la nave portarinfuse navigava sotto bandiera panamense, sebbene sia di proprietà turca. Dopo l'impatto con il drone , è scoppiato un incendio a bordo, causando danni ingenti all'imbarcazione. La Marina ucraina ha avviato le operazioni di soccorso per l'equipaggio della nave, ma una persona non è sopravvissuta. Navi cargo battenti bandiera di Palau e del Belize sono state danneggiate nell'attacco. Non ci sono state vittime e le navi hanno proseguito il loro viaggio. "Gli attacchi mirati contro flotte mercantili civili e infrastrutture marittime costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e un'ulteriore prova che la Russia sta deliberatamente mettendo a repentaglio la sicurezza della navigazione internazionale", ha osservato l'Autorità portuale ucraina.