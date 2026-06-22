Guerra Ucraina Russia, droni di Kiev in Crimea: almeno 5 morti. LIVE

Guerra Ucraina Russia, droni di Kiev in Crimea. Bombe russe su Zaporizhzhia e Odessa. LIVE
La campagna di bombardamenti ucraini contro il settore energetico russo si abbatte con ferocia sulla Crimea occupata, dove cinque persone sono morte denunciano le autorità filorusse. L'esercito ucraino ha colpito la raffineria di petrolio di Antipinsky nella regione russa di Tyumen, una delle più grandi della Siberia occidentale. Zelensky ha avvertito che la Russia starebbe preparando una nuova ondata di attacchi su larga scala, invitando la popolazione a prestare la massima attenzione
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La campagna di bombardamenti ucraini contro il settore energetico russo si abbatte con ferocia sulla Crimea occupata, dove cinque persone sono morte denunciano le autorità filorusse. Gli attacchi - tra i peggiori sul territorio negli ultimi mesi - hanno preso di mira "la logistica militare, l'industria petrolifera e la difesa aerea", ha rivendicato Zelensky. L'esercito ucraino ha colpito la raffineria di petrolio di Antipinsky nella regione russa di Tyumen, una delle più grandi della Siberia occidentale (con una capacità di circa 7,5-9 milioni di tonnellate metriche di petrolio greggio all'anno), situata a più di 2.000 chilometri dal confine. Il presidente ucraino ha avvertito che la Russia starebbe preparando una nuova ondata di attacchi su larga scala contro l'Ucraina, invitando la popolazione a prestare la massima attenzione.
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Ucraina: la pace e le bilance d’Europa
Nel possibile negoziato di pace tra Russia e Ucraina, l’Europa rischia di indebolirsi presentandosi divisa. Per contare davvero al tavolo, servirebbero una sola voce e una sola rappresentanza: il problema non è chi parli per l’Europa, ma evitare che parlino in tre, quattro o cinque.
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Mosca costretta a chiudere tutti gli aeroporti
Le autorità russe hanno chiuso nella notte i quattro aeroporti di Mosca, dopo l'intercettazione di numerosi droni. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato su Telegram che 59 velivoli senza pilota diretti verso la città sono stati distrutti. Dopo la fine dell'emergenza, alle 5,39 le autorità hanno annunciato la riapertura degli aeroporti.
Kiev, nell'attacco russo nel Mar Nero danneggiate altre navi
Nella notte del 22 giugno, la Russia ha lanciato un attacco con droni contro navi mercantili civili dirette verso i porti ucraini. A bordo della Victress, di proprietà turca, è scoppiato un incendio e una persona è rimasta uccisa. Lo ha riferito Rbc-Ucraina , citando l'ufficio stampa della Marina e dell'Amministrazione dei porti marittimi dell'Ucraina. Secondo quanto riferito, la nave portarinfuse navigava sotto bandiera panamense, sebbene sia di proprietà turca. Dopo l'impatto con il drone , è scoppiato un incendio a bordo, causando danni ingenti all'imbarcazione. La Marina ucraina ha avviato le operazioni di soccorso per l'equipaggio della nave, ma una persona non è sopravvissuta. Navi cargo battenti bandiera di Palau e del Belize sono state danneggiate nell'attacco. Non ci sono state vittime e le navi hanno proseguito il loro viaggio. "Gli attacchi mirati contro flotte mercantili civili e infrastrutture marittime costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e un'ulteriore prova che la Russia sta deliberatamente mettendo a repentaglio la sicurezza della navigazione internazionale", ha osservato l'Autorità portuale ucraina.
Drone russo su un cargo nel mar Nero, almeno un morto
Un drone russo ha colpito una nave cargo nel mar Nero provocando almeno un morto. Lo riferisce la marina ucraina, precisando che sull'imbarcazione è scoppiato un incendio.
Zelensky: "In Crimea raid su logistica, industria petrolifera e difesa aerea russa"
"Ieri sera, le nostre sanzioni a lungo raggio hanno colpito la logistica militare, l'industria petrolifera e la difesa aerea degli occupanti. Tutto ciò rappresenta una giusta risposta ai brutali attacchi della Russia contro il nostro popolo". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in merito agli attacchi lanciati contro la Crimea occupata. Secondo quanto riferito dalle autorità russe, i raid hanno provocato cinque morti: quattro sulla penisola di Kerch e una persona uccisa su un traghetto. Zelensky ha ringraziato i militari "per il loro efficace lavoro a una distanza di circa 300 chilometri dalla linea del fronte. Sono state colpite infrastrutture su entrambi i lati del Ponte di Crimea: infrastrutture logistiche marittime utilizzate per il trasporto di petrolio nella regione di Krasnodar e un deposito di petrolio nella città temporaneamente occupata di Kerch. Inoltre, sono state colpite con successo infrastrutture logistiche militari, insieme a quattro stazioni radar appartenenti ai sistemi S-400 e due sistemi Pantsir", ha riferito. "La Russia comprende solo la forza, e la nostra forza a lungo raggio è certamente al servizio della pace".
Zelensky: "Nawrocki sta facendo quello che ha fatto Orbán. Finirà male"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il presidente polacco Karol Nawrocki sta alimentando la sua battaglia politica interna fomentando sentimenti di odio verso gli ucraini. "È quello che ha fatto Orbán. È una cattiva strategia. Credo che finirà male", ha affermato il presidente in una intervista al notiziario Tsn riportata dal quotidiano online Urainska Pravda. Il presidente ucraino ha sottolineato che "non si possono ottenere vantaggi politici dall'odio, perché a lungo andare porterà a cattivi rapporti tra le nazioni" Riguardo alla revoca del suo Ordine dell'Aquila Bianca ha poi aggiunto: "Considero questo un processo puramente elettorale. Il presidente Karol Nawrocki si sta battendo per la leadership del suo partito contro il primo ministro Tusk. Non ci riguarda, è una questione interna". Zelensky ha infine aggiunto che Nawrocki ha "una democrazia, non una monarchia", quindi è necessario costruire un rapporto con l'Ucraina, che attualmente sta difendendo l'Europa, Polonia compresa.