Terremoto nelle Filippine: scossa di magnitudo 6,3 nel sud del Paese

Secondo l'US Geological Survey, non è stato diramato nessun allarme tsunami. Non ci sono state segnalazioni relative a vittime o danni

Un terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato nelle Filippine oggi, 5 agosto. L'epicentro è stato localizzato a 32 km a sudovest di Sarangani. Secondo l'US Geological Survey, non è stato diramato nessun allarme tsunami. Non ci sono state segnalazioni relative a vittime o danni.