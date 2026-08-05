Terremoto nelle Filippine: scossa di magnitudo 6,3 nel sud del Paese

Secondo l'US Geological Survey, non è stato diramato nessun allarme tsunami. Non ci sono state segnalazioni relative a vittime o danni
Un terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato nelle Filippine oggi, 5 agosto. L'epicentro è stato localizzato a 32 km a sudovest di Sarangani. Secondo l'US Geological Survey, non è stato diramato nessun allarme tsunami. Non ci sono state segnalazioni relative a vittime o danni.
©Ansa
Terremoto Giappone, danni e vittime. Crolla centro commerciale. FOTO
Secondo l'emittente nipponica Nhk il sisma di magnitudo 7.1, che alle 16:27 ora locale ha colpito la prefettura di Kumamoto, nel sud-ovest del Paese, ha causato numerosi crolli, tra i quali un'ala del centro commerciale Aeon Mall. La polizia fa sapere che 'circa 20-30 persone' sarebbero rimaste intrappolate nella struttura.