Se la politica estera Ue sembra una riunione di condominio

Prima ancora di capire se e quando ci saranno nuovi negoziati con la Russia e se, nel caso, l'Europa si siederà o meno al tavolo, già si litiga su chi dovrebbe rappresentarla. Un tutti contro tutti che coinvolge Paesi, leader e istituzioni comunitarie
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