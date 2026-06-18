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Le nostre due Europe: l'Occidente e la Russia

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
©Getty

In "Caravanserai", la rubrica per Sky Insider, Pietrangelo Buttafuoco, a partire da "La Russia e l’Occidente", un libro del poeta ottocentesco Fëder Tjutčev, riflette sulle due metà del continente destinate entrambe, nella disunità, all’impotenza e in particolare ci parla dell'altra Europa, quella Orientale

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