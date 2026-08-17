Un Boeing 787-9 della Vietnam Airlines diretto ad Hanoi si è alzato in volo solo dopo aver superato il fondo della pista dell'aeroporto di Monaco, sollevando nubi di polvere e urtando la coda contro il suolo. A bordo 271 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio, tutti illesi. Secondo il portale specializzato Aviation Herald almeno i freni del lato destro si sarebbero bloccati prima del distacco. Un esperto di aviazione parla di catastrofe sfiorata ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un Boeing 787-9 della Vietnam Airlines si è alzato in volo dall'aeroporto di Monaco di Baviera solo dopo aver oltrepassato il punto estremo della pista, sollevando enormi nubi di polvere e urtando la coda contro il terreno. È accaduto sabato 15 agosto sul volo VN-34 diretto ad Hanoi, con 271 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio a bordo, tutti rimasti illesi. L'episodio, rilanciato dall'agenzia tedesca Dpa e da diversi media locali, ha aperto in Germania un interrogativo pesante sulla dinamica di quello che è stato descritto come un incidente a un passo dalla tragedia.

La dinamica in pista L'aereo era in fase di decollo quando si è sollevato da terra con un ritardo anomalo, quasi al termine della pista. La bassa velocità raggiunta al momento del distacco ha fatto sì che la parte posteriore della fusoliera toccasse il suolo, riportando danni. Il velivolo ha poi guadagnato quota diretto verso il Vietnam, prima che l'equipaggio segnalasse un problema e decidesse di rientrare. Leggi anche Malpensa, a fuoco un carrellino dei bagagli in pista per cortocircuito

Cosa dice Aviation Herald: i freni bloccati Secondo la ricostruzione del portale specializzato Aviation Herald, prima del decollo si sarebbero bloccati almeno i freni sul lato destro del jet. La stessa fonte riferisce, sulla base di materiale fotografico e video non diffuso pubblicamente, che il velivolo si sarebbe staccato dal suolo circa 120 metri oltre la fine della pista, quando era già sull'erba, all'altezza delle prime luci di avvicinamento. Un'immagine aerea successiva mostrerebbe l'attivazione dei freni su entrambi i lati prima del termine dell'asfalto.

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"Poteva essere una palla di fuoco" In Germania diverse testate si sono chieste se sia stata "scampata una strage". C'è chi non ha dubbi. "Se il pilota non si fosse levato in volo, ne sarebbe potuta scaturire una palla di fuoco con centinaia di vittime", ha dichiarato alla Dpa l'esperto di aviazione Heinrich Grossbongardt.

Il rientro e l'atterraggio Dopo il decollo l'equipaggio ha ricevuto segnalazioni relative sia all'urto della coda sia alla pressione degli pneumatici, e ha deciso di tornare a Monaco per una verifica tecnica, scaricando in volo il carburante. Nell'atterraggio di rientro gli pneumatici del carrello principale si sono distrutti e l'aereo si è fermato sulla pista, rendendola inagibile. Secondo quanto riferito dallo scalo, i passeggeri sono stati trasferiti illesi in autobus all'interno dell'aerostazione, dove è stata offerta loro una soluzione di viaggio alternativa.