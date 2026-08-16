Un contenitore carico di valigie da imbarcare nella stiva di un Airbus A321neo diretto a Londra ha preso fuoco domenica 16 agosto all'aeroporto di Milano Malpensa. Le cause sono ancora da accertare: secondo le prime indicazioni, all'origine ci sarebbe un dispositivo con batteria al litio all'interno di un bagaglio. Le fiamme, spente dai vigili del fuoco, hanno fatto slittare la partenza del volo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un container pieno di valigie pronte per essere caricate nella stiva di un volo British Airways diretto a Londra ha preso fuoco domenica 16 agosto all'aeroporto di Milano Malpensa. Le cause non sono ancora state chiarite, ma secondo le prime ricostruzioni all'interno di un bagaglio avrebbe preso fuoco un dispositivo alimentato da una batteria al litio, innescando il rogo poi domato dai vigili del fuoco. Il volo BA585, previsto in partenza alle 13.45, è decollato solo alle 16.07.

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Cosa è successo in pista Il contenitore - nel gergo aeroportuale "unit load device" - appartiene a una delle società di handling che operano allo scalo e stava trasportando i bagagli destinati alla stiva di un Airbus A321neo. Le fiamme si sono sviluppate a terra, sul piazzale, prima dell'imbarco. Gli addetti hanno spostato gli altri container fuori dalla traiettoria del fuoco per evitare che le fiamme si propagassero, in attesa dell'intervento dei pompieri. A documentare l'episodio sono stati alcuni video diffusi sui social dal giornalista britannico Jon Sopel, passeggero in attesa di partire proprio con il BA585. Nelle immagini si vede una densa colonna di fumo nero alzarsi dal piazzale e, in una seconda clip, i mezzi antincendio già al lavoro. "Meno male che non ho imbarcato bagagli", ha commentato Sopel, ipotizzando che all'origine possa esserci stata una batteria al litio.

Il nodo delle batterie al litio Se l'incendio si fosse sviluppato pochi minuti più tardi, con il velivolo già in volo, le conseguenze avrebbero potuto essere più serie: gli aerei sono dotati di sistemi di contenimento delle fiamme nelle stive, ma gli esperti avvertono che sono progettati per rallentare un rogo, non per spegnerlo del tutto. E durante un volo l'equipaggio non può accedere al vano bagagli. Proprio per questo la normativa vieta di trasportare in stiva batterie al litio sfuse, power bank e sigarette elettroniche, che possono viaggiare soltanto nel bagaglio a mano, dove un eventuale principio d'incendio è raggiungibile dal personale di cabina. Dal 27 marzo 2026 l'ICAO, l'organizzazione internazionale dell'aviazione civile, ha introdotto regole ancora più stringenti, imponendo di proteggere ogni batteria dai cortocircuiti e vietando di usare i power bank per ricaricare dispositivi durante il volo. Nonostante i divieti, questi apparecchi continuano a finire nelle stive, dimenticati nelle valigie o integrati in dispositivi di uso quotidiano. Le batterie al litio si incendiano rapidamente se danneggiate o surriscaldate. Le alte temperature registrate in questi giorni potrebbero aver contribuito ad accentuare il processo, anche se al momento si tratta soltanto di un'ipotesi non confermata dagli accertamenti in corso.