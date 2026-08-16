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Alluvione in Indiana, almeno 6 morti

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Le forti piogge che si sono abbattute sullo Stato a partire da martedì 11 agosto hanno ucciso 6 persone, secondo quanto dichiarato dalle autorità statali. Tra le vittime anche un bambino di 4 anni

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Almeno sei persone sono rimaste uccise nelle pesanti tempeste e alluvioni che hanno colpito l'Indiana. Tra le vittime anche un bambino di 4 anni. A fornire il bilancio dei pesanti temporali che si sono abbattuti sullo Stato a partire da martedì 11, sono state le autorità statali. Secondo l'Indiana State Emergency Operations Center, oltre al bambino, le altre vittime sarebbero tre donne e due uomini. Le morti sarebbero avvenute nelle contee di Delaware (due vittime), Jennings, Lake, Porter e LaPorte.

Chiesto lo stato d'emergenza

Il governatore Mike Braun ha affermato di aver ricevuto l'assicurazione del presidente Donald Trump che la richiesta dello Stato d'emergenza sarà approvata, dando il via libera agli aiuti federali. La tempesta che si è mossa tra gli stati di Illinois, Indiana, Ohia e Kentucky ha lasciato almeno 1 milione di persone senza corrente elettrica. Un'altra vittima è stata registrata in Ohio, secondo quanto riferito dal governatore dello Stato Mike DeWine martedì scorso. 

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