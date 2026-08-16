Alluvione in Indiana, almeno 6 morti

Almeno sei persone sono rimaste uccise nelle pesanti tempeste e alluvioni che hanno colpito l'Indiana. Tra le vittime anche un bambino di 4 anni. A fornire il bilancio dei pesanti temporali che si sono abbattuti sullo Stato a partire da martedì 11, sono state le autorità statali. Secondo l'Indiana State Emergency Operations Center, oltre al bambino, le altre vittime sarebbero tre donne e due uomini. Le morti sarebbero avvenute nelle contee di Delaware (due vittime), Jennings, Lake, Porter e LaPorte.