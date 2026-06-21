A causa dell'elevata richiesta di energia elettrica e di guasti alla rete di distribuzione, nelle ultime ore si sono verificati ripetute interruzioni della fornitura elettrica in varie aree del territorio milanese. Disagi in abitazioni e attività commerciali, anche a seguito del blocco degli impianti di climatizzazione e di ventilazione, soprattutto con l'arrivo di una forte ondata di calore che si è abbattuta al nord

Un blackout generale ha colpito San Giuliano Milanese, causando notevoli disagi ai cittadini, rimasti senza elettricità. In tilt anche le reti internet, i sistemi di videosorveglianza e i semafori. A causa dell'elevata richiesta di energia elettrica e di guasti alla rete di distribuzione, nelle ultime ore si sono verificati ripetute interruzioni della fornitura elettrica in varie aree del territorio. Disagi in numerose abitazioni e attività commerciali, anche a seguito del blocco degli impianti di climatizzazione e di ventilazione, soprattutto con l'arrivo di una forte ondata di calore che si è abbattuta al nord.

Sindaco di San Giuliano Milanese: "Diverse zone ancora senza corrente"

Il sindaco di San Giuliano Milanese, Marco Segala, ha dichiarato a Il Giorno che "i tecnici hanno confermato che diverse zone risultano ancora prive di corrente elettrica e che i tempi inizialmente stimati per il ripristino del servizio erano di almeno tre ore”. Nel frattempo, "la situazione è stata segnalata anche alla Prefettura affinché l'ente fosse informato sull'entità dei disservizi", ha aggiunto il primo cittadino. Come hanno riferito i tecnici di Duereti, si sarebbero verificati "tre distinti guasti sulla rete elettrica", ha concluso Segala.