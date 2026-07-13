Mercoledì al Nord la mattinata sarà stabile e soleggiata, ma nel pomeriggio sulle Alpi potranno svilupparsi temporali anche forti. Altrove prevarrà il sole, con clima afoso e notti tropicali. Al Centro sono previste condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature elevate. Anche al Sud la giornata sarà in prevalenza stabile e soleggiata, salvo locali annuvolamenti sugli Appennini e la possibilità di isolati piovaschi.