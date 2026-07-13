Introduzione
L’anticiclone africano riporta il caldo torrido sull’Italia, con temperature superiori ai 40 gradi soprattutto al Centro-Sud. La fase più intensa della terza ondata di caldo del 2026 è prevista tra martedì e mercoledì, quando nelle zone interne della Sardegna si potrebbero raggiungere i 42-43 gradi. La nuova ondata di calore dovrebbe interessare la Penisola per almeno sette giorni, accompagnata da afa intensa e temperature molto elevate anche durante la notte. Ma quali saranno le zone in cui si registreranno i picchi termici più elevati? Ecco le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni, seconodo iLMeteo.it. (Meteo, l’anticiclone africano sull’Italia: settimana a 40 gradi: LE NOTIZIE IN DIRETTA)
Quello che devi sapere
L’anticiclone africano si rafforza sull’Italia
Dopo un fine settimana segnato anche dai temporali in diverse zone del Nord e del Centro, lo scenario meteorologico è destinato a cambiare rapidamente. L’alta pressione di origine subtropicale si sta consolidando sulla Penisola, provocando un deciso aumento delle temperature. Il nucleo più intenso dell’anticiclone rimarrà posizionato a ovest dell’Italia, ma l’arrivo di aria molto calda proveniente dal Sahara coinvolgerà progressivamente gran parte del Paese. Le prime regioni interessate saranno la Sardegna e le altre aree del Centro-Sud. Nei giorni successivi il caldo si estenderà anche al resto della Penisola, con condizioni prevalentemente stabili e soleggiate.
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Temperature in aumento, fino a 42-43 gradi in Sardegna
All’inizio della settimana le temperature aumenteranno gradualmente. Già oggi le massime saranno comprese tra 37 e 38 gradi in diverse zone del Centro-Nord. Tra le aree maggiormente esposte al caldo intenso ci saranno la Pianura Padana e le zone interne di Toscana, Umbria e Lazio. In Sardegna, invece, i valori resteranno vicini ai 40 gradi. La fase più intensa dell’ondata di calore è prevista da martedì, quando nelle aree interne dell’isola i termometri potranno raggiungere e localmente superare i 42-43 gradi.
Firenze verso i 39 gradi, a Roma previste punte di 38
Come detto, l’asse principale dell’ondata di calore si sposterà soprattutto verso il Centro-Sud e la Sardegna.
Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, “su queste aree le temperature andranno temporaneamente fuori controllo, con massime diffuse tra i 39°C e i 41°C nelle pianure interne. Registreremo picchi ripetuti di 39°C a Firenze e circa 38°C a Roma”. Anche il Nord sarà interessato dal caldo, con temperature fino a 37-38 gradi in Pianura Padana. L’intensità dell’anticiclone sarà però leggermente inferiore rispetto a quella prevista al Centro-Sud. L’elevata umidità renderà comunque il clima particolarmente pesante, aumentando la temperatura percepita e la sensazione di afa.
Temperature elevate anche durante la notte
Il caldo non interesserà soltanto le ore centrali della giornata. In molte città le temperature minime rimarranno stabilmente sopra i 26-27 gradi, dando origine alle cosiddette “notti super tropicali”. Il calore accumulato durante il giorno faticherà quindi a disperdersi, rendendo più difficile il riposo. Il disagio sarà maggiore soprattutto nei grandi centri urbani, dove l’effetto dell’isola di calore contribuisce a mantenere alte le temperature anche durante la notte.
Previsti temporali sulle Alpi
Nella giornata di oggi, l’alta pressione non garantirà una completa stabilità atmosferica in tutte le regioni. Dopo una mattinata generalmente tranquilla, nel pomeriggio sulle Alpi potranno svilupparsi numerosi temporali. I fenomeni potrebbero risultare localmente intensi soprattutto sui settori occidentali e centrali. Entro la sera qualche rovescio potrà raggiungere anche i fondovalle e lambire le alte pianure lombarde. Sul resto dell’Italia prevarranno invece condizioni stabili e molto calde.
Nessun cambiamento significativo fino al 19 e 20 luglio
L’anticiclone dovrebbe continuare a dominare almeno fino al fine settimana del 19 e 20 luglio, mantenendo le temperature ben al di sopra della media stagionale su gran parte dell’Italia.
Tra venerdì e sabato è prevista soltanto una lieve diminuzione della pressione in quota sulle regioni settentrionali, dove potrebbe svilupparsi qualche temporale isolato. Nel resto del Paese il caldo e la stabilità atmosferica dovrebbero invece proseguire senza variazioni significative.
Il caldo potrebbe continuare anche la settimana successiva
Anche le proiezioni a lungo termine non mostrano, per ora, una chiara via d’uscita. Le simulazioni continuano a indicare condizioni molto calde e stabili da Nord a Sud anche durante la settimana successiva. Secondo Brescia, non si intravede un cedimento strutturale dell’alta pressione. Il mese di luglio potrebbe quindi proseguire con temperature molto elevate e avvicinarsi a nuovi record storici di caldo.
Le previsioni meteo per oggi
La giornata si apre con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno le nubi su tutto il Nord, qualche isolato temporale di calore potrà interessare i confini alpini. Sul resto d'Italia è previsto un pomeriggio stabile e soleggiato.
Le previsione per martedì 14 luglio
Al Nord, dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno verificarsi piogge moderate e temporali sull’arco alpino, mentre il caldo aumenterà ulteriormente. Al Centro il cielo resterà poco nuvoloso per tutta la giornata, con temperature in progressivo aumento e punte di 39 gradi a Firenze e 37 a Roma. Al Sud prevarrà invece il sole dal mattino alla sera, senza precipitazioni significative.
Le previsioni per mercoledì 15 luglio
Mercoledì al Nord la mattinata sarà stabile e soleggiata, ma nel pomeriggio sulle Alpi potranno svilupparsi temporali anche forti. Altrove prevarrà il sole, con clima afoso e notti tropicali. Al Centro sono previste condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature elevate. Anche al Sud la giornata sarà in prevalenza stabile e soleggiata, salvo locali annuvolamenti sugli Appennini e la possibilità di isolati piovaschi.