Estate 2026, cosa fare a Roma ad agosto: eventi per chi resta in città

Roma non va in vacanza. Anche ad agosto la Capitale offre un calendario ricco di appuntamenti tra concerti, mostre, cinema all'aperto, visite serali e itinerari insoliti. Dal 1° al 31 agosto, si potrà scegliere tra grandi eventi e occasioni per riscoprire la città, anche attraverso percorsi meno conosciuti, approfittando di un programma che anima piazze, musei, parchi e siti archeologici anche nel mese più caldo dell'anno.

Musica dal vivo e festival

Tra gli appuntamenti più attesi torna il Roma Summer Fest, all'Auditorium Parco della Musica, la rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma, che anche quest’anno porterà nella Capitale alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale internazionale e italiana. Qualche nome dei tanti artisti che si esibiranno: Serena Brancale, Niccolò Fabi, Genesis - One night with the Orchestra on Tour with Martin Levac and Nick D'Virgilio, Kneecap, Ludovico Einaudi, Ben Harper & The Innocent Criminals, Mari Froes, Stefano Bollani All Stars, Devendra Banhart, Gigi D'Agostino, John Legend, Subsonica.

Restano in tema musica, proseguono inoltre I Concerti del Tempietto – Festival Musicale delle Nazioni, con spettacoli serali nell'area del Teatro di Marcello: un appuntamento ormai tradizionale dell'estate romana che unisce musica classica e visite culturali.

Mostre da visitare

Anche nel mese di agosto nella Capitale restano aperte molte esposizioni. Tra le proposte la mostra immersiva "Racconti di luce" alla Galleria Borghese, dedicata alla storia del museo attraverso il videomapping, e diverse esposizioni temporanee ospitate nei principali spazi espositivi della città. Il calendario comprende inoltre mostre fotografiche, installazioni contemporanee e percorsi dedicati alla storia di Roma.

Una sera al museo

Per passare una serata alternativa si può approfittare delle aperture serali al Vittoriano e a Palazzo Venezia acquistando il biglietto di ingresso standard in cassa. Da giugno a settembre il VIVE prolunga il suo orario di apertura nella fascia serale dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 22.45) secondo il calendario disponibile sul sito. E proprio al VIVE è stata prolungata fino al 27 settembre la mostra "La Maddalena di Piero di Cosimo: arte, storia e vite di donne nel Rinascimento fiorentino".

Cinema all'aperto

L'estate romana conferma anche la tradizione delle arene cinematografiche. Da maggio a ottobre, piazze, parchi, cortili e luoghi simbolo della città ospitano le arene di cinema all’aperto dell’estate romana, con una ricca programmazione. Proseguono le rassegne del CineVillage, diffuse in diversi quartieri della città, insieme all'Arena Nuovo Sacher, che propone una selezione di film italiani e internazionali.

Arene Cinevillage:

Notti di Cinema a Piazza Vittorio (dal 18 giugno al 20 settembre 2026)

(dal 18 giugno al 20 settembre 2026) Notti di Cinema a Villa Bonelli (dal 10 luglio al 7 settembre 2026)



(dal 10 luglio al 7 settembre 2026) Notti di Cinema a Parco Tevere Marconi (dal 9 luglio al 29 agosto 2026)



(dal 9 luglio al 29 agosto 2026) Cinevillage Villa Lazzaroni (dal 6 luglio al 6 settembre 2026)



Eventi per i bambini

Roma offre numerose attività pensate anche per bambini e famiglie, ideali per trascorrere il tempo libero anche durante l'estate. Dalle passeggiate nei parchi storici ai laboratori nei musei, passando per percorsi archeologici, visite interattive, letture animate e giochi all'aria aperta, le occasioni per imparare divertendosi non mancano. Un modo per scoprire la città con occhi nuovi e vivere momenti di qualità insieme, tra cultura, natura e svago. Dal Casilino Sky park alla mostra di costruzioni Lego® più grande d’Europa, alcune idee.

Roma di sera

Le temperature estive roventi rendono particolarmente piacevoli le visite dopo il tramonto. Continuano le passeggiate guidate nei quartieri storici, gli itinerari archeologici e le aperture serali di alcuni siti monumentali. Tra le iniziative in programma figurano anche spettacoli e performance ospitati a Castel Sant'Angelo e in altri luoghi simbolo della Capitale.