Estate 2026: cosa fare a Milano

Per chi ama dedicarsi alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico italiano ci sono le Sere Fai d’Estate. Il Fondo ambiente italiano (Fai) propone aperture serali straordinarie da giugno a settembre, per visitare luoghi storici e culturali della città con visite guidate su prenotazione. Tra le sedi storiche c’è Villa Necchi Campiglio, insieme ad altri palazzi e dimore suggestive.