Estate 2026: cosa fare a Milano

Introduzione
Milano d’estate si anima di iniziative: musica, eventi culturali, spiagge urbane e rassegne cinematografiche. Ecco gli appuntamenti estivi previsti da luglio a settembre.
Quello che devi sapere
Serate d'incanto sulle Terrazze del Duomo
Tornano le Serate d’incanto sulle Terrazze del Duomo. Dal 11 giugno al 10 settembre 2026, ogni giovedì al tramonto, il pubblico potrà godersi lo spettacolo dello skyline di Milano accompagnato da concerti dal vivo, con un programma che spazia dalla musica classica alle proposte contemporanee. L’iniziativa, organizzata dalla Veneranda Fabbrica del Duomo in collaborazione con il Conservatorio "G. Verdi", ospita anche musicisti di fama internazionale. I biglietti sono acquistabili online o in biglietteria.
Notte Rosa Milano
Tre giorni di musica, spettacoli e mercatini vintage all’Idroscalo con la Notte Rosa Milano: dal 10 al 12 luglio un programma densissimo di eventi come la serata Nostalgia ‘90 (10 luglio) o il Remira Vintage Market (12 luglio). La manifestazione è accompagnata da street food, cocktail bar, aree relax e dj set, con spettacoli anche per i più piccoli.
Estate al Castello
Il Cortile delle armi del Castello Sforzesco sarà la venue della 14esima edizione dell’Estate al Castello, la rassegna promossa dal Comune di Milano e diretta da Federico Russo. Parliamo di oltre 40 eventi tra spettacoli teatrali, concerti, incontri, danza e persino cinema. Ospiti di quest’anno anche artisti del calibro di Alex Britti, Angelique Kidjo, Noa, Sal Da Vinci e Frankie hi-nrg mc, oltre a ospiti come Massimo Recalcati, Umberto Galimberti e Mario Tozzi.
Cineteca Milano al Castello
Sempre nell’ambito dell’Estate al castello, torna anche la rassegna cinematografica estiva a cura di Cineteca Milano. Il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco si trasforma in un’arena all’aperto tra agosto e settembre, con un programma di circa 25 serate con proiezioni sotto le stelle di grandi classici, film d’autore e titoli cult, spesso introdotti da eventi speciali e incontri. L’iniziativa è a ingresso gratuito o a prezzo calmierato a seconda delle serate.
Sere Fai d'Estate
Per chi ama dedicarsi alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico italiano ci sono le Sere Fai d’Estate. Il Fondo ambiente italiano (Fai) propone aperture serali straordinarie da giugno a settembre, per visitare luoghi storici e culturali della città con visite guidate su prenotazione. Tra le sedi storiche c’è Villa Necchi Campiglio, insieme ad altri palazzi e dimore suggestive.
I-Days Milano
Gli I-Days Milano 2026 sono un festival di musica internazionale che si svolge tra giugno e settembre negli ippodromi SNAI San Siro e La Maura. L’evento ospita alcuni tra i più importanti artisti pop e rock del panorama mondiale, con concerti singoli distribuiti su più date: tra i nomi in programma ci sono Maroon 5, Florence + The Machine, Foo Fighters, System of a Down, David Guetta e A$AP Rocky. Qui le info.
Lido Coca-cola a Portanuova
A Milano dal 23 al 26 luglio arriva un’installazione urbana gratuita che ricrea l’atmosfera di uno stabilimento balneare nel cuore dei grattacieli presso la Biblioteca degli alberi di Portanuova. Il Lido Coca-Cola ricostruisce una spiaggia con sabbia, ombrelloni, sdraio e passerelle, con attività diurne, giochi e musica. La sera la spiaggia urbana si trasforma in un'area aperitivo e dj set fino a tarda serata, con eventi gratuiti fino a esaurimento posti.