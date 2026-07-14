Meteo, quando finisce la terza ondata di caldo? Le previsioni

Introduzione
La terza ondata di caldo dell’anno entra nella fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a quattro e diventeranno sette mercoledì 15 luglio. Le temperature continueranno ad aumentare nei prossimi giorni, con valori fino a 6-8 gradi superiori alla media al Centro-Nord e in Sardegna. Ed è caldo estremo anche nel resto d’Europa. Ma quando finirà la terza ondata di caldo? Ecco le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni. (Oggi 4 città italiane in bollino rosso: LE NOTIZIE IN DIRETTA)
Quello che devi sapere
Oggi caldo in aumento e tempo prevalentemente asciutto
La giornata di oggi sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente asciutte in quasi tutta Italia. Qualche acquazzone o temporale potrà interessare i settori alpini. Le temperature saranno ancora in rialzo, soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna, dove si registreranno valori anche di 6-8 gradi superiori alle medie del periodo. Le massime si avvicineranno ai 40 gradi e potranno localmente superarli nei prossimi giorni.
Mercoledì temporali anche intensi al Nord
Mercoledì 15 luglio è previsto un aumento dell’instabilità sulle regioni settentrionali. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, un debole fronte di aria più fredda in quota, proveniente dal Nord Europa, favorirà la formazione di temporali sulle Alpi e sulle Prealpi, con possibili estensioni alla Pianura Padana. A causa del calore accumulato nei giorni precedenti, alcuni fenomeni potranno risultare intensi ed essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e precipitazioni abbondanti. Sul resto dell’Italia il tempo rimarrà invece stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature ancora in aumento.
Il picco del caldo tra giovedì e venerdì
Secondo gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, il momento più intenso dell’ondata di calore è atteso tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio. Le anomalie termiche più elevate si sposteranno progressivamente verso il Centro-Sud. Su Puglia, Basilicata e Isole Maggiori non sono esclusi picchi compresi tra 41 e 43 gradi. Secondo iLMeteo.it, nelle zone interne della Sardegna le temperature potrebbero raggiungere 43-44 gradi. L’afa aumenterà anche al Nord, dove l’elevata umidità renderà la temperatura percepita ancora più alta.
Aumentano le città da bollino rosso
Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a quattro il numero delle città al massimo livello di rischio. Mercoledì 15 luglio entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Le città da bollino rosso saranno quindi sette. Oggi sono invece undici quelle da bollino arancione: Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, Frosinone, Genova, Latina, Rieti, Roma, Verona e Viterbo. Mercoledì saranno nove: Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo.
A Firenze allerta massima e temperature fino a 39 gradi
Firenze è da bollino rosso ininterrottamente dall’8 luglio e resterà al massimo livello di allerta almeno fino a mercoledì 15. Le temperature massime percepite saranno comprese tra 37 e 39 gradi.
Il caldo è intenso già dalle prime ore della giornata. Lunedì, alle 9.30, la stazione dell’Orto Botanico aveva registrato 33,5 gradi. Elevate anche le temperature notturne, rimaste comprese tra 22,5 e 23,4 gradi. Nei prossimi giorni il termometro potrà raggiungere 39 gradi a Firenze e 38 a Roma.
In arrivo le “notti super tropicali”
L’aumento delle temperature riguarderà anche le ore notturne. In molte città le minime resteranno comprese tra 25 e 27 gradi, dando origine alle cosiddette “notti super tropicali”. Il caldo persistente renderà più difficile il riposo e prolungherà la sensazione di disagio, soprattutto nei grandi centri urbani e lungo le coste.
Quando finirà la terza ondata di caldo
Un possibile cambiamento è atteso nel fine settimana. Una saccatura depressionaria accompagnata da aria più fresca dovrebbe transitare sull’Europa centrale e potrebbe lambire anche il Mediterraneo. A partire da domenica 19 luglio, correnti leggermente più fresche potrebbero determinare un aumento dell’instabilità e un primo ridimensionamento delle temperature in alcune regioni. Una diminuzione più generale della calura potrebbe verificarsi entro la prima parte della prossima settimana.
Le previsioni di oggi
Al Nord la mattinata sarà asciutta e soleggiata, mentre nel pomeriggio potranno verificarsi piogge moderate sull’arco alpino. Il caldo sarà in intensificazione. Al Centro il cielo resterà poco nuvoloso per tutta la giornata, con temperature in progressivo aumento: sono attesi fino a 39 gradi a Firenze e 37 a Roma, in un contesto afoso. Al Sud prevarrà invece il sole dal mattino alla sera, senza precipitazioni significative.
Le previsioni di domani, mercoledì 15 luglio
Al Nord la mattinata sarà stabile e soleggiata, ma nel pomeriggio sono previsti temporali sulle Alpi, anche di forte intensità. Tra la sera e la notte successiva i fenomeni potranno raggiungere le coste del Veneto e della Romagna, mentre altrove continuerà a splendere il sole. Al Centro sono previste condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature elevate. Anche al Sud prevarrà il sole, salvo locali annuvolamenti sugli Appennini.
Le previsioni di giovedì 16 luglio
Al Nord, dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno svilupparsi temporali anche intensi sui settori alpini orientali. Al Centro il cielo resterà poco nuvoloso e il caldo aumenterà ulteriormente, con temperature fino a 39 gradi a Firenze e 38 a Roma. Al Sud la giornata sarà ampiamente soleggiata, con temperature massime sostanzialmente stazionarie.