Meteo, quando finisce la terza ondata di caldo? Le previsioni

Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a quattro il numero delle città al massimo livello di rischio. Mercoledì 15 luglio entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Le città da bollino rosso saranno quindi sette. Oggi sono invece undici quelle da bollino arancione: Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, Frosinone, Genova, Latina, Rieti, Roma, Verona e Viterbo. Mercoledì saranno nove: Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo.

Caldo a Torino - ©Ansa