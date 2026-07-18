Un treno regionale partito da Milano Centrale e diretto a Torino è rimasto bloccato per il maltempo appena fuori dallo scalo. Il convoglio è fermo da due ore senza aria condizionata, con luci spente e porte chiuse. A bordo diversi passeggeri hanno accusato malori. Sul posto la Protezione civile

Un treno regionale diretto a Torino è rimasto bloccato per due ore appena fuori da Milano Centrale, a causa di un guasto legato all'ondata di maltempo che si è abbattuta sul capoluogo lombardo. A bordo diversi passeggeri hanno avuto malori e alcuni sono stati soccorsi. Sul posto è intervenuta la Protezione civile.

La situazione a bordo

Da due ore i passeggeri sono rimasti fermi senza aria condizionata, con le luci spente e finestrini e porte bloccati. La situazione a bordo si è fatta complicata: diverse persone hanno accusato malori e sono state soccorse da medici presenti sul convoglio. Qualcuno sarebbe stato colto anche da attacchi di panico.