Un treno regionale partito da Milano Centrale e diretto a Torino è rimasto bloccato per il maltempo appena fuori dallo scalo. Il convoglio è fermo da due ore senza aria condizionata, con luci spente e porte chiuse. A bordo diversi passeggeri hanno accusato malori. Sul posto la Protezione civile
Un treno regionale diretto a Torino è rimasto bloccato per due ore appena fuori da Milano Centrale, a causa di un guasto legato all'ondata di maltempo che si è abbattuta sul capoluogo lombardo. A bordo diversi passeggeri hanno avuto malori e alcuni sono stati soccorsi. Sul posto è intervenuta la Protezione civile.
Cosa è successo
Il convoglio, il regionale 2042, era partito da Milano Centrale alle 21.15 diretto a Torino Porta Nuova. Poco dopo la partenza si è fermato sul binario, bloccato da un guasto provocato dal maltempo. Il treno viaggiava quasi al massimo della capienza.
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La situazione a bordo
Da due ore i passeggeri sono rimasti fermi senza aria condizionata, con le luci spente e finestrini e porte bloccati. La situazione a bordo si è fatta complicata: diverse persone hanno accusato malori e sono state soccorse da medici presenti sul convoglio. Qualcuno sarebbe stato colto anche da attacchi di panico.
I soccorsi
Sul posto è arrivata la Protezione civile. Il convoglio potrebbe essere trainato all'indietro fino alla stazione, ma al momento tutto resta fermo.