Una violenta tempesta di grandine, fulmini e vento si è abbattuta su Milano nella serata di sabato 18 luglio. All'ippodromo La Maura il concerto di Bad Bunny è stato interrotto dopo appena sei canzoni: alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai chicchi di grandine e soccorsi dal 118. I vigili del fuoco hanno evacuato le circa 80mila persone presenti

Un violento temporale si è abbattuto su Milano nella serata di sabato 18 luglio, portando grandine, fulmini e forti raffiche di vento. In pochi minuti le strade del capoluogo lombardo si sono allagate e ricoperte di grossi chicchi di ghiaccio, tanto che diversi automobilisti sono stati costretti a fermarsi per evitare pericoli.

Feriti tra il pubblico al concerto di Bad Bunny

Gli effetti del maltempo si sono fatti sentire soprattutto all'ippodromo La Maura, dove era in corso il concerto di Bad Bunny. In un primo momento, dagli altoparlanti gli organizzatori hanno invitato il pubblico a restare al proprio posto, nella speranza che la perturbazione si allontanasse. Con il peggiorare delle condizioni meteo è però arrivato l'ordine di evacuare l'area e raggiungere le uscite di sicurezza. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai grossi chicchi di grandine caduti durante il nubifragio e sono stati soccorsi dal 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno evacuato le circa 80mila persone presenti. Il concerto è stato sospeso dopo appena sei canzoni e l'area è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell'ordine.

L'artista portoricano si stava esibendo nella seconda e ultima delle due date milanesi del suo "Debí tirar más fotos World Tour", unica tappa italiana. Anche la sera precedente il primo concerto aveva registrato il tutto esaurito, con 80mila persone.