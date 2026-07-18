Le fiamme sono divampate nel pomeriggio all'ultimo piano di un caseggiato di sei piani in via Padre Placido Riccardi, a Crescenzago, nella zona est di Milano. Una persona è morta e due sono rimaste intossicate. L'intero stabile è stato evacuato, con decine di residenti fatti allontanare

Un incendio ha provocato una vittima e due intossicati nel pomeriggio di sabato 18 luglio a Milano, in un palazzo di via Padre Placido Riccardi, nel quartiere Crescenzago, a est della città. Le fiamme si sono sviluppate all'ultimo piano di un caseggiato di sei piani e hanno reso necessaria l'evacuazione dell'intero edificio.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, giunti in pochi minuti e impegnati a lungo per domare il rogo che ha avvolto l'immobile. Dallo stabile sono state fatte allontanare decine di persone. Le pattuglie della Polizia locale hanno bloccato la strada per consentire le operazioni di soccorso.

La vittima

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, una persona è morta e altre due sono rimaste intossicate. L'identità della vittima non è ancora stata confermata: si tratterebbe di una donna, ma il dato resta al vaglio.