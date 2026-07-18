Incendio in un palazzo a Milano, due morti. FOTO

- I mezzi dei Vigili del Fuoco schierati lungo la strada, con un’autoscala diretta verso l’ultimo piano dell’edificio interessato dall’incendio.
- Un’autoscala raggiunge la sommità del caseggiato, mentre dal tetto si alza del fumo. Le operazioni si sono concentrate nella parte più alta dell’edificio.
- Una colonna di fumo si leva dalla copertura del palazzo di Cimiano. In strada sono visibili i veicoli dei Vigili del Fuoco impegnati nell’intervento.
- Mezzi di soccorso, personale sanitario e agenti della Polizia locale nei pressi dell’edificio. La strada è stata delimitata per consentire le operazioni di emergenza.
- Fiamme ancora visibili in una zona esterna dell’ultimo piano, tra strutture danneggiate e annerite dal rogo.
- La piattaforma aerea dei Vigili del Fuoco raggiunge i balconi superiori del caseggiato. Sullo sfondo, il fumo continua a diffondersi sopra il tetto.
- I Vigili del Fuoco operano dalla piattaforma aerea nella zona dell’ultimo piano, dove tende e strutture esterne appaiono danneggiate.
- Un vigile del fuoco si prepara a togliere l’equipaggiamento al termine di una fase delle operazioni. A terra sono visibili bombole, casco e riserve d’acqua.
- Numerose autopompe dei Vigili del Fuoco occupano la strada nella zona di Cimiano. Le manichette sono state stese lungo la carreggiata per alimentare le operazioni di spegnimento.