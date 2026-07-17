Milano, incendio in un palazzo vicino alla Rinascente

Un incendio è scoppiato questa mattina all’alba sul tetto di una palazzina vicino alla Rinascente, a due passi dal Duomo. Le fiamme, le cui origini sono al vaglio degli inquirenti ma si ipotizza possano essere state causate dal malfunzionamento di un condizionatore, hanno fatto alzare una nube di fumo nero nel cielo ma, fortunatamente, né l’appartamento né il piano sottostante sono stati coinvolti. I Vigili del fuoco intervenuti hanno rapidamente spento le fiamme e riportato la situazione sotto controllo.
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