Olimpiadi invernali, medaglie dall’Italia prima di Milano Cortina

Non si può poi non parlare di Olimpiadi invernali senza menzionare Alberto Tomba, il re dello sci italiano, capace di far sognare il nostro Paese, e intere generazioni, per anni e anni. Un passaggio fondamentale della sua carriera fu quello dei giochi di Calgary 1988: Tomba aveva solo 21 anni ma sbaragliò la concorrenza. Vinse sia in Gigante che in Slalom. L'evento fu così significativo che persino il Festival di Sanremo di quell'anno si fermò per trasmettere le prodezze dello sciatore azzurro.

Tomba gareggiò poi anche ad Albertville 1992 e Lillehammer 1994, arricchendo il bottino complessivo delle sue medaglie olimpiche a tre ori e due argenti.

Dallo sci alpino, negli anni successivi, arriveranno anche altre grandi soddisfazioni, come con l'oro in Slalom di Razzoli a Vancouver 2010 e l'argento di Innerhofer in discesa libera a Soči 2014.

Alberto Tomba - ©Getty