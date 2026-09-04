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MotoGP, Marquez mostra la foto della spalla dopo 7 interventi

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In uno scatto pubblicato sui social, il campione spagnolo si mostra mentre si allena in palestra. Nella foto si nota anche lo stato della sua spalla destra, totalmente asimmetrica rispetto a quella sinistra. Si tratta della conseguenza dei diversi infortuni che Marquez ha subito in quella zona del corpo e delle operazioni che si sono rese necessarie per guarire

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Dopo il positivo weekend con la doppia vittoria sul circuito casalingo di Aragon, tra gara sprint e gara lunga, il pilota di MotoGp Marc Marquez ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che riguardano momenti di vita quotidiana anche fuori dalle piste. Tra le varie foto, ce n'è una che ha colpito particolarmente i suoi fan. In particolare, uno scatto ritrae il campione spagnolo mentre si allena in palestra e si nota, in maniera evidente, lo stato attuale della sua spalla destra, totalmente asimmetrica rispetto a quella sinistra. Si tratta della conseguenza dei diversi infortuni che Marquez ha subito in quella zona del corpo e delle sette operazioni che si sono rese necessarie per guarire. 

Marc Marquez si mostra mentre si allena in palestra - instagram.com/marcmarquez93/

I numerosi infortuni

Le condizioni della spalla e del braccio destro del campione spagnolo spiccano in maniera lampante, specie nel confronto con la parte sinistra del suo corpo. Marquez, nel corso della sua carriera, è stato tormentato da molteplici infortuni, a causa di numerose cadute che hanno implicato la necessità per lui di finire spesso sotto i ferri. L'ultima operazione, come segnala anche Sky Sport, è stata eseguita dopo la caduta nel GP di Le Mans. In quella circostanza era stato necessario rimuovere viti e frammenti ossei che si erano spostati e avevano interessato da vicino il nervo radiale.

L'asimmetria con la spalla sinistra

Nello scatto, come detto, emerge in maniera particolarmente evidente l'asimmetria della spalla destra rispetto a quella sinistra, oltre che delle congiunzioni tra spalla e braccio. Gli infortuni e le operazioni chirurgiche, però, non hanno fermato il campione spagnolo che si allena in palestra, in vista dei prossimi appuntamenti in pista. Dopo il trionfo totale ottenuto ad Aragon. attualmente Marquez è al secondo posto nella classifica generale della MotoGp, con un ritardo di soli 19 punti dalla vetta. 

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