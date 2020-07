1/15 ©Getty

"Io a Jerez non vado solo per correre: vado per vincere". Il campione del mondo in carica della Honda ha ottenuto il via libera dai medici per affrontare il GP d'Andalusia in programma domenica (gara live alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno)

