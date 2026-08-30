Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGp, ad Aragon trionfa Marc Marquez. Terza l'Aprilia di Bezzecchi

Sport
©Ansa

Sul circuito di casa, lo spagnolo ha preceduto Pedro Acosta su Ktm e proprio Marco Bezzecchi su Aprilia. Quarto in classifica Alex Marquez su Ducati team Gresini davanti al leader del Mondiale, Jorge Martin. Out, per una caduta, Bagnaia

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Marc Marquez ha trionfato nel Gran Premio di Aragon classe MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto, sul circuito di casa, Pedro Acosta su Ktm e Marco Bezzecchi su Aprilia, arrivato terzo. Quarto in classifica Alex Marquez su Ducati team Gresini davanti al leader del Mondiale, Jorge Martin su Aprilia, che ha concluso quinto. Out per una caduta Francesco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale mentre era in settima posizione. Fuori anche Morbidelli e Raul Fernandez. 

Il resto della top ten

Sesta posizione finale, poi, per Aldeguer, mentre settimo è arrivato Di Giannantonio. Quindi, ecco ottavo Moreira davanti a Bastianini e Miller.

 

La doppietta di Marquez

Jorge Martin, come detto, rimane leader del Mondiale anche se vede avvicinarsi proprio Marquez, ora secondo nella classifica piloti dopo il sorpasso a Bezzecchi. Per lo spagnolo si è concluso, dunque, un weekend da favola dopo che ha vinto anche la Gara Sprint davanti al fratello Alex Marquez e a Marco Bezzecchi. Quinto era arrivato Jorge Martin, dietro anche a Pedro Acosta su Ktm, quarto. Aveva chiuso 11esimo, invece, Francesco Bagnaia.

Approfondimento

MotoGp Aragon, Marc Marquez vince Sprint davanti a fratello Alex VIDEO

Sport: Ultime notizie

MotoGp, ad Aragon trionfa Marc Marquez. Terza l'Aprilia di Bezzecchi

Sport

Sul circuito di casa, lo spagnolo ha preceduto Pedro Acosta su Ktm e proprio Marco Bezzecchi su...

Us Open 2026: il programma e i risultati degli italiani in campo oggi

Sport

A New York si parte con l'ultimo Slam della stagione. Anche senza Jannik Sinner, che non...

Serie A, Juve-Parma 2-0. Crollo Fiorentina, vincono Udinese e Sassuolo

Sport

Nelle partite giocate oggi alle 18.30 i Viola sono crollati in casa, perdendo per 3-0 contro il...

Vuelta 2026: Pogacar cade, si fa male e si ritira. Cosa è successo

Sport

A causare l’incidente, avvenuto a 33km dall’arrivo dell’ottava tappa, sarebbe stato l’impatto con...

MotoGp Aragon, Marc Marquez vince Sprint davanti a fratello Alex VIDEO

Sport

Il campione spagnolo sulla sua Ducati uffciale ha preceduto il fratello Alex e Marco Bezzecchi....

Sport: I più letti