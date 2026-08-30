MotoGp, ad Aragon trionfa Marc Marquez. Terza l'Aprilia di Bezzecchi

Sul circuito di casa, lo spagnolo ha preceduto Pedro Acosta su Ktm e proprio Marco Bezzecchi su Aprilia. Quarto in classifica Alex Marquez su Ducati team Gresini davanti al leader del Mondiale, Jorge Martin. Out, per una caduta, Bagnaia
Marc Marquez ha trionfato nel Gran Premio di Aragon classe MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto, sul circuito di casa, Pedro Acosta su Ktm e Marco Bezzecchi su Aprilia, arrivato terzo. Quarto in classifica Alex Marquez su Ducati team Gresini davanti al leader del Mondiale, Jorge Martin su Aprilia, che ha concluso quinto. Out per una caduta Francesco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale mentre era in settima posizione. Fuori anche Morbidelli e Raul Fernandez.
Il resto della top ten
Sesta posizione finale, poi, per Aldeguer, mentre settimo è arrivato Di Giannantonio. Quindi, ecco ottavo Moreira davanti a Bastianini e Miller.
La doppietta di Marquez
Jorge Martin, come detto, rimane leader del Mondiale anche se vede avvicinarsi proprio Marquez, ora secondo nella classifica piloti dopo il sorpasso a Bezzecchi. Per lo spagnolo si è concluso, dunque, un weekend da favola dopo che ha vinto anche la Gara Sprint davanti al fratello Alex Marquez e a Marco Bezzecchi. Quinto era arrivato Jorge Martin, dietro anche a Pedro Acosta su Ktm, quarto. Aveva chiuso 11esimo, invece, Francesco Bagnaia.