Il campione spagnolo sulla sua Ducati uffciale ha preceduto il fratello Alex e Marco Bezzecchi. Quinto il leader del Mondiale Jorge Martin, 11esimo Bagnaia. In mattinata a Bezzecchi la pole in vista della gara di domenica

Marc Marquez in sella alla sua Ducati ufficiale ha vinto la Gara Sprint della classe MotoGp ad Aragon, in Spagna. Il campione spagnolo ha preceduto il fratello Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini e Marco Bezzecchi su Aprilia ufficiale, terzo. Quinto il leader del Mondiale Jorge Martin, sempre su Aprilia ufficiale, dietro anche a Pedro Acosta su Ktm, quarto. Ha chiuso 11esimo Francesco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale.

Pole position a Bezzecchi davanti a Marc Marquez

Nel corso della mattinata, Bezzecchi aveva conquistato la pole position in vista della gara lunga della domenica. Il pilota dell'Aprilia, che ha firmato anche il nuovo record della pista spagnola, ha preceduto Marc Marquez e la Ducati del team Gresini del fratello Alex. Quinto il leader del Mondiale Martin, mentre Bagnaia partirà in ottava posizione. Domani il gran finale del weekend spagnolo, con la gara lunga in programma alle 14, live su Sky Sport e in streaming su NOW.