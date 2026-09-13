Sofia Goggia rientra dall’Argentina dopo malore: "Solo spossatezza"

La campionessa di sci ha interrotto in anticipo la trasferta di allenamento a Ushuaia. Secondo fonti dello sci alpino non ha riportato traumi, lesioni o fratture, ma accusa spossatezza e stanchezza generale. In Italia si sottoporrà a un check-up completo
La campionessa di sci Sofia Goggia ha concluso in anticipo la trasferta di allenamento a Ushuaia, in Argentina, ed è rientrata in Italia per sottoporsi ad accertamenti. Secondo quanto riferito all’Agi da fonti dello sci alpino italiano, Goggia non ha riportato traumi, lesioni o fratture agli arti, ma accusa “spossatezza e stanchezza generale” e “necessita di un check-up completo per poi ripartire”. Il rientro anticipato in Italia è stato deciso assieme alla commissione federale.
Gli allenamenti in Argentina
Goggia si trovava a Ushuaia dal 23 agosto per l'ormai tradizionale appuntamento sulle nevi australi di inizio stagione. Nel frattempo proseguono gli allenamenti sulle nevi del Cerro Castor di Laura Pirovano, Marta Bassino ed Elena Curtoni. In Argentina è al lavoro anche il gruppo di slalom di Coppa del mondo, composto da Lara Della Mea, Marta Rossetti, Emilia Mondinelli, Giulia Valleriani, Alice Pazzaglia, Anna Trocker e Giorgia Collomb, che resterà fino a sabato 19. A Ushuaia si allenano inoltre gli atleti e le atlete delle squadre C e di Coppa Europa. Dominik Paris e Giovanni Franzoni stanno invece svolgendo la preparazione in Cile, a La Parva, prima di proseguire a Valle Nevado.