Sofia Goggia rientra dall’Argentina dopo malore: "Solo spossatezza"

La campionessa di sci ha interrotto in anticipo la trasferta di allenamento a Ushuaia. Secondo fonti dello sci alpino non ha riportato traumi, lesioni o fratture, ma accusa spossatezza e stanchezza generale. In Italia si sottoporrà a un check-up completo

La campionessa di sci Sofia Goggia ha concluso in anticipo la trasferta di allenamento a Ushuaia, in Argentina, ed è rientrata in Italia per sottoporsi ad accertamenti. Secondo quanto riferito all’Agi da fonti dello sci alpino italiano, Goggia non ha riportato traumi, lesioni o fratture agli arti, ma accusa “spossatezza e stanchezza generale” e “necessita di un check-up completo per poi ripartire”. Il rientro anticipato in Italia è stato deciso assieme alla commissione federale.

